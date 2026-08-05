Baiuca, Bala, Arrhythmia y Os Vacalouras completan el programa de las Festas do Cristo de Cangas

El Concello de Cangas presentó este miércoles el programa completo de las Festas do Cristo 2026, que, como ya adelantó FARO, se celebrarán entre el 21 y el 31 de agosto. A los grupos ya anunciados se unen otros artistas y bandas muy conocidos del panorama gallego como Baiuca, Bala, Arrhythmia y Os Vacalouras. El ejecutivo local busca, con estos nuevos nombres, construir una programación musical marcada por «lenguajes muy diferentes». Baiuca es el gran nombre de la electrónica de raíz en Galicia y con gran proyección en toda España. Bala es uno de los nombres gallegos con mayor recorrido internacional dentro del rock. Arrhythmia, por su parte, mezcla metal, electrónica y rap y Os Vacalouras mantienen vivo el espíritu bravú de los 90 conjugando el punk, la gaita, la tradición gallega y la retranca.

Estas cuatro propuestas se suman a las ya anunciadas de Grande Amore, Rebeliom do Inframundo, Nadie González, Nékrora, Alana, Nacho.Faia.Lar, A Gramola Gominola y A Duendeneta. Defienden, los organizadores, la convivencia de «electrónica, rock, punk, rap, música tradicional y propuestas familiares».

Bala, uno de los nombres gallegos de mayor recorrido dentro del rock. / FdV

Baiuca es una de las propuestas de electrónica de raíz con mayor proyección de la escena ibérica. / FdV

La verbena tendrá también su protagonismo con orquestas como Nueva Fuerza, Saudade, ASSIA, Gran Parada y Claxxon Tour. Dentro de la programación se incluye la I Varada de Gamelas en la playa de A Congorza, que contará con exhibición de remo, navegación y actividades alrededor del patrimonio natural y marinero de la zona.

A lo largo de los 11 días de fiesta las calles volverán a estar ocupados por los cabezudos y el folclore de las entidades culturales. Además, se celebrará el Festival Tromentelo y por plazas y viales actuarán Os Pataghullos. La tradición propia contará con eventos como el Festival Folclórico Pais de San Roque y con las corales en el Así Cangas: V Memorial Tucho Perete.

Os Vacalouras reivindican el espíritu Bravú. / FdV

La Banda de Música Belas Artes actuará en al Palco da Música de la Alameda Vella, en una coincidencia de la celebración del centenario tanto de esta formación como del propio palco. Para un público infantil y familiar, además de A Gramola Gominola, habrá espectáculos como «A festa da Iguana» de Teatro Calavera, o «As almofadas soñadoras» de Dani Blanco.

El programa festivo se completará, como es habitual, con los eventos religiosos alrededor del Cristo do Consolo y la Virxe do Carme, pues no faltará la tradicional y concurrida procesión, los cantos del Himno do Cristo y Salve Mariñeira y el muy demandado espectáculo pirotécnico nocturno.

El Concello aprovecha la comunicación del grueso de la programación para presentar el cartel físico de este 2026, que es una obra de Iago Comedeiro y acompañará toda la comunicación de esta edición. Defiende, la administración local, su propuesta «visual, alegre, festiva» y salpicada de elementos reconocibles de la identidad canguesa como el Reloxo de Guitián, O Facho, el Palco da Alameda, el sol de la bandera de Cangas, la caracola de Donón u O Facho. Asimismo, se difunde un spot promocional de las grandes fiestas del centro urbano de Cangas.