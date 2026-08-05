El equipo redactor del plan director de Banda do Río (Bueu) entregará un avance a principios de septiembre y se someterá a información pública

El proceso para la redacción del plan director para la mejora del barrio de Banda do Río continúa superando etapas. Este martes se celebró una reunión en el Concello de Bueu con una de las arquitectas del equipo que se encarga de la elaboración del documento. La previsión es que a principios del mes de septiembre se pueda entregar un avance, con la intención de someterlo a un proceso de información pública para que los colectivos vecinales puedan presentar sugerencias o aportaciones antes de cerrar el documento. La intención del gobierno es poder aprobarlo en pleno antes de acabar este mismo año 2026.

La elaboración del plan director fue adjudicada a las arquitectas María Fandiño y Míriam García, que fueron las ganadoras del concurso de ideas con la propuesta «Bandas de ribeira». En la reunión de este martes estuvo presente Fandiño para exponer a los representantes del gobierno local BNG-PSOE los avances. «Creo que a valoración que podemos facer ata o de agora é que todo este tempo de espera no que levamos inmersos anos valeu a pena. As redactoras do plan director están a tratalo con moita profesionalidade, rigor e ata cariño», subrayan el alcalde y el concejal de Urbanismo, Félix Juncal y Martín Villanueva. Los responsables municipales quieren esperar a tener la versión más elaborada del trabajo antes de entrar en detalles, pero subrayan que durante la fase de concurso de ideas «xa había unhas propostas programáticas moi claras e moi concisas; agora hai unha evolución sobre esas ideas e con maior concreción».

En cuanto las arquitectas María Fandiño y Míriam García entreguen el avance del plan director de Banda do Río se procederá a convocar un acto público para presentar a la ciudadanía las determinaciones y propuestas que recoge el documento. A partir de ese momento se abrirá un plazo de información pública, que puede oscilar entre quince días y un mes para que las personas interesadas puedan formular aportaciones.

Desde el ejecutivo local sostienen que las medidas del plan director están en consonancia con las actuaciones que promueve la Xunta a través de Augas de Galicia en el municipio, que forma parte de las areas con riesgo potencial significativo de inundación (Arpsi). En este sentido destacan el trabajo del equipo redactor, tanto en el conocimiento de la situación actual de Banda do Río como en la investigación histórica sobre la evolución del barrio y de los antiguos cauces. «Hai que ter en conta que a denominación de ‘Bandas de ribeira’ non é casual. Neste entorno temos por unha banda o mar, co cal temos problemas no inverno polos temporais e, pola outra banda está o río, co cal temos problemas coas súas crecidas e inundacións», explican Félix Juncal y Martín Villanueva.

Las dos arquitectas del plan director también se encargaron de adaptar el proyecto para la reurbanización de la calle Pazos Fontenla a las directrices de este documento. Un tramo importante de esta vía forma parte de Banda do Río y era necesario incorporar algunas de las soluciones propuestas, como la inclusión de pavimentos drenantes, jardines de lluvia o la plantación de árboles.

Noticias relacionadas

Xunta y Concello suscribieron el 15 de julio el convenio para la financiación de una intervención que desde el gobierno definen como «a obra urbana máis importante na historia de Bueu», un acuerdo rubricado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda, y por el alcalde, Félix Juncal. El consistorio está a la espera de la renovación de las últimas autorizaciones sectoriales y a continuación procederá a licitar el proyecto. Esta primera fase tendrá un presupuesto de 2,4 millones: la Xunta aportará 1,7 millones y el Concello los 700.000 euros restantes a través del Plan +Provincia.