O Rompeolas
La calidez de Sonsoles Ónega
La periodista y escritora Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta en 2023, causó sensación en Bueu en la presentación de su nueva novela, «Llevará tu nombre». El espacio del Centro Social do Mar se quedó pequeño para todas las personas que querían entrar y dedicó sus mejores sonrisas a la hora de firmar ejemplares y atender a los lectores.
La visita de médico de la lluvia que puede darnos unos días de tranquilidad
La lluvia hizo su aparición este verano pero fue casi un visto y no visto, como si fuese una visita de médico. No servirá para solucionar unos problemas de sequía que evidencian unos embalses insuficientes teniendo en cuenta las precipitaciones del pasado invierno. Eso sí, la lluvia sirvió para mojar la tierra y la maleza que se acumula en tantas y tantas hectáreas de montes de O Morrazo. En esta situación, siempre es mejor que todo esté húmedo. Nos dará al menos un par de días de tranquilidad a la hora de temer por posibles incendios forestales. Lo importante es no incurrir en comportamientos de riesgo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu
- Intentan robar de madrugada una furgoneta en Bueu
- Familias de Moaña alertan del excesivo control policial a niños que pescan en los muelles de la villa
- Salvamento Marítimo evacua a una vecina de Ons
- La Cofradía de la Misericordia honra al refrán de que «non hai sardiña mala en agosto».
- El SonRías Baixas reúne a más de 25.000 asistentes y deja un impacto económico de 5 millones de euros en Bueu y la comarca
- Domaio ilumina la ría de Vigo a ritmo de música electrónica
- Roberto Leal cambia el plató de «Pasapalabra» por una abarrotada Praza Massó en Bueu