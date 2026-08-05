La calidez de Sonsoles Ónega

La periodista y escritora Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta en 2023, causó sensación en Bueu en la presentación de su nueva novela, «Llevará tu nombre». El espacio del Centro Social do Mar se quedó pequeño para todas las personas que querían entrar y dedicó sus mejores sonrisas a la hora de firmar ejemplares y atender a los lectores.

La visita de médico de la lluvia que puede darnos unos días de tranquilidad

La lluvia hizo su aparición este verano pero fue casi un visto y no visto, como si fuese una visita de médico. No servirá para solucionar unos problemas de sequía que evidencian unos embalses insuficientes teniendo en cuenta las precipitaciones del pasado invierno. Eso sí, la lluvia sirvió para mojar la tierra y la maleza que se acumula en tantas y tantas hectáreas de montes de O Morrazo. En esta situación, siempre es mejor que todo esté húmedo. Nos dará al menos un par de días de tranquilidad a la hora de temer por posibles incendios forestales. Lo importante es no incurrir en comportamientos de riesgo.