Voluntariado ambiental y transformador en la isla de Ons

La isla de Ons puede ser un espacio privilegiado para el aprendizaje ambiental y para fomentar el compromiso de la juventud con la protección de los ecosistemas costeros e insulares de Galicia. Con este objetivo se desarrollan los campamentos de trabajo o iniciativas como la nueva experiencia de voluntariado promovida por la Deputación de Pontevedra bajo el lema de Conecta Galicia (+Xuventude), dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años de edad, y con la colaboración del Parque Nacional Illas Atlánticas.

Durante la estancia en el archipiélago bueués en la ría de Pontevedra los participantes en este programa de voluntariado acometieron trabajos de conservación ambiental, como la eliminación de especies alóctonas o invasoras y la limpieza de áreas sensibles. Las intervenciones también prestaron atención a los valores etnográficos e históricos, como la recuperación y mejora del lavadero de Pereiró.

Las actividades del programa Conecta Galicia (+Xuventude) estuvieron supervisadas por personal técnico del Parque Nacional Illas Atlánticas, que acompañó y formó al grupo en técnicas de conservación, restauración e interpretación ambiental.

La intervención en los lavaderos va más allá de su carácter etnográfico. Son elementos singulares incluso para su patrimonio natural. «Estes puntos de auga, presentes nos antigos núcleos de poboación cumpren unha dobre función: conservar a memoria social da illa e servir de hábitat para especies de anfibios de alto valor ecolóxico», explica el director conservador del parque nacional, José Antonio Fernández Bouzas.

Estos lavadores y pequeños pilones mantienen agua limpia o estancada durante buena parte del año, creando microhábitats esenciales para anfibios como el tritón o pintafontes común (Lissotriton boscai), una especie de gran interés para su conservación.

La población de este anfibio está catalogada como «vulnerable» en el ámbito de las Illas Atlánticas debido a su distribución limitada y la sensibilidad de sus hábitats. «A conservación dos lavadeiros e puntos de auga tradicionais é esencial para garantir a súa supervivencia», explican. Por ello, además de la intervención sobre el propio lavadero también se colocaron paneles informativos.

La otra vertiente de estos espacios es la de carácter cultural: antiguamente eran lugares de reunión vecinal, donde las familias se juntaban para lavar la ropa, conversar y compartir la vida comunitaria. «A súa recuperación contribúe a preservar a memoria cultural da illa de Ons», añade Fernández Bouzas.

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Desde el Parque Nacional Illas Atlánticas concluyen que este voluntariado «ambiental e transformador» sirve para reforzar el papel de la juventud como agente activo en la conservación del territorio.