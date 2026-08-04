La lucha política por los terrenos de la Sareb para vivienda llega a las calles de Moaña

Las decisiones adoptadas tras el ofrecimiento de la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al Concello para cederle gratuitamente sus terrenos ubicados en el plan parcial de A Xunqueira A-2, en As Raíñas, se está convirtiendo en un gran caballo de batalla política en Moaña. El PP local instaló una pancarta ante el centro de salud de Sisalde con el lema «Moaña perde 289 vivendas sociais. Leticia Santos e BNG culpables». Recientemente el mismo texto, sin firmar en este caso, se instaló también en las vallas del paseo marítimo al lado del muelle de pasajeros.

Y es que los populares critican la postura de no aceptar la cesión y proponer a la Sareb que le entregue las parcelas directamente al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta de Galicia, alegando que es la administración con competencia en materia de vivienda. El PP recuerda en sus redes sociales las inversiones que otros Concello sí lograron de la Xunta para levantar vivienda de protección social.

La pancarta ubicada en Sisalde. / | FdV

El BNG de Moaña salió este martes al paso tras descartar el IGVS el suelo de As Raíñas. Para los nacionalistas la hoja de ruta de la Xunta es de «cobardía» por rechazar una reunión a tres bandas con el Concello y la Sareb «convocando un encuentro secreto, sin presencia de medios». Alegan, los nacionalistas, que la Consellería de Vivenda «dedicó rechazar una oportunidad única para desarrollar vivienda social en unos terrenos que ya están ordenados urbanísticamente y contarían con las máximas facilidades para su execución». Rechazan la explicación de que el PIA de Cangas será «un proyecto comarcal» porque la crisis habitacional «no se resuelve de forma comarcal y la demanda de vivienda social es un problema urgente que se repite concello a concello».

El BNG moañés carga también contra el PP local por «posicionarse una vez más del lado de la consellería para desviar responsabilidades y culpar deliberadamente al gobierno municipal». Piden, desde el Bloque «dejar de perder el tiempo en campañas de difamación».