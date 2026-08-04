O Morrazo deja atrás su cuarto julio más caluroso en 40 años, sin un solo día de lluvia

Agosto es por antonomasia el mes asociado a las vacaciones y al verano. Un periodo que en el caso de la comarca de O Morrazo llega después de un julio que ha vuelto a batir récords de calor y que no ha dejado ni gota de lluvia, según los registros de la estación meteorológica MeteoCangas, que forma parte de la red de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). Los datos constatan que ha sido el cuarto julio más cálido desde el inicio de la serie histórica, que se remonta a 1987. En este sentido hay un aspecto que resulta llamtivo puesto que esos cuatro julios tan calurosos se concentran desde 2020 hasta la actualidad: 2022, 2020, 2025 y el actual 2026, en ese orden. Por ello tiene bastante sentido el calificativo de los «cálidos anos 20» que apuntan desde MeteoCangas en contraposición con el periodo de los «felices años 20» de hace un siglo.

La temperatura media del recién finalizado julio se situó en el entorno de los 22 grados. «Non foi o xullo máis cálido, pero si o que rexistrou temperaturas máis altas», apuntan desde MeteoCangas. El mes arrancó con una ola de calor que llevó los termómetros hasta los 38,5 grados centígrados entre las 16.30 y las 19.30 horas del viernes 3 de julio, lo que supone el pico más alto hasta la fecha en un mes de julio. En la medianoche de esa jornada el mercurio todavía marcaba 30 grados, con lo que era imposible conciliar el sueño.

En el extremo contrario, la temperatura mínima no bajó nunca de los 15 grados centígrados. Es un umbral muy alto y es la más alta registrada hasta la fecha, igualando la de julio de 2025.

La evolución de las temperaturas máximas en la serie histórica en los meses de julio. / MeteoCangas/AEMET

Esta pri mera parte del análisis corrobora que el julio de 2026 fue muy cálido, pero a ello hay que añadir que también fue extremadamente seco. Tan seco que no hubo precipitaciones. La poca agua que cayó fue tan escasa que ni siquiera quedó recogida en los pluviómetros. Es una situación inusual, pero no inédita. La serie histórica de MeteoCangas constata que ocurrió lo mismo en dos ocasiones anteriores: en 1993 y en el inicio de estos «cálidos anos 20», en 2020.

De todos modos esta situación no se puede extender a toda la comarca ya que las habituales tormentas de verano no descargan por igual. Prueba de ello es que a mediados de julio sí que hubo varios días con precipitaciones en Bueu. La estación meteorológica de MeteoGalicia en la villa se registró tres jornadas con lluvia, pero el agua acumulada no superó los 2,5 litros por metro cuadrado.

El verano afronta su fase central y al mismo tiempo nos acercamos al final del año hidrológico, que abarca desde octubre a septiembre. Los tres municipios de O Morrazo están en situación de prealerta por sequía debido a la ausencia de precipitaciones, una decisión que adopta la Xunta de Galicia tras analizar los niveles de los embalses de Vigo y Pontevedra.

Gráfica con la evolución de las precipitaciones en el mes de julio a lo largo de la serie histórica. / MeteoCangas/AEMET

A pesar de esa prealerta el balance del año hidrológico 2025/26 es positivo, con casi un 25% más de precipitaciones que el periodo entre octubre de 2024 a septiembre de 2025. Ese superávit es posible gracias a que los meses de otoño e invierno fueron muy pluviosos, especialmente el periodo entre noviembre y febrero, y a la sucesión de temporales. Sin embargo, a partir de marzo las lluvias registraron un acusado descenso y ninguno de los meses de la primavera y del verano se acerca a los niveles de la media histórica.

El actual mes de agosto arranca por ahora con unas temperaturas más suaves y los modelos de predicción de MeteoGalicia apuntaban a la posibilidad de lluvias para la tarde del lunes y para este martes. Después parece que se recupera la influencia del anticiclón, aunque puntualmente de cara al fin de semana se acerca un frente de bajas presiones. «Aumenta así a probabilidade de chuvias de cara ao sábado. As altas presións e, con elas, a estabilidade regresarán a medida que avance o domingo», recoge de momento la previsión de MeteoGalicia para esta semana.