Patrimonio
O Eliseo pon rumbo á tradición moañesa
Moaña volta estes días á ría para celebrar a XXI Xuntanza de Embarcacións. A asociación Sueste impulsa unha programación con navegacións nun galeón centenario, actividades culturais e divulgación
Coas velas preparadas para aproveitar o vento e a proa apuntando cara á ría, o galeón Eliseo volve converterse no gran protagonista da XXI Xuntanza de Embarcacións Tradicionais de Moaña, organizada pola Asociación Cultural e Recreativa Sueste.
Ata o venres, a embarcación realiza dúas saídas diarias, ás 10.30 e ás 12.00 horas, ofrecendo a oportunidade de navegar nun barco con máis de 100 anos de historia e descubrir o patrimonio marítimo.
Cada travesía, duns noventa minutos, percorre a ría entre bateas, mentres a tripulación explica a historia do Eliseo, construído en 1908 e considerado o barco en activo máis antigo de Galicia. Os viaxeiros coñecen tamén o cultivo do mexillón, participan izando as velas e, cando o mar o permite, poden mesmo coller o temón durante uns intres.
A experiencia busca achegar aos visitantes á navegación tradicional e facerlles comprender a importancia de conservar unhas embarcacións que forman parte da memoria colectiva de Moaña. As rutas están abertas tanto á veciñanza como aos visitantes e a turistas chegados doutros puntos de Galicia e de España.
Segundo explican desde Sueste, a resposta está a ser moi positiva, ata o punto de que nin o mal tempo dos primeiros días freou a participación. Moitos dos participantes descobren por primeira vez o valor histórico do Eliseo, sorpréndense ao navegar nun barco centenario e mesmo teñen a sorte de cruzarse cos arroaces que adoitan acompañar as travesías pola ría.
A programación esténdese tamén ás tardes, coa intención de achegarse a tódolos públicos. As Carpintarías da Seara acolleron este martes, ás 20.00 horas, a representación didáctica do mar da Fundación Legar, unha proposta que mestura música e divulgación. Por outra banda, o Festival de Habaneras, previsto para o mércores e o xoves ás 20.30 horas no Palco da Música, recuperará un dos xéneros musicais máis vinculados á tradición dos homes e mulleres do mar.
O programa cultural continuará o venres ás 20.00 horas co Recital Poético do Mar, unha actividade que Sueste organiza cada ano no paseo marítimo e que nesta edición terá como pano de fondo unha dorna tradicional. A asociación busca crear un espazo no que a paisaxe mariñeira tamén poida ser un escenario para a poesía.
O punto álxido da semana chegará o sábado, ás 11.30 horas, coa gran navegación da XXI Xuntanza de Embarcacións Tradicionais. Naves chegadas de diferentes portos da ría de Vigo e doutros puntos da costa galega navegarán conxuntamente fronte a Moaña nunha das estampas máis representativas do encontro. A xornada rematará cun xantar de confraternidade ás 14.30 horas, no que navegantes, socios e asistentes celebrarán unha tradición que continúa medrando ano tras ano.
Pero o legado de Sueste non navega unicamente sobre a auga. A asociación aproveitou esta edición para presentar a súa revista Sueste, que xa vai polo número 8. Nela reúnen historias, fotografías e testemuños vencellados ao mar, ademais da narración das diferentes actividades que realizan ao longo do ano.
A asociación asegura que cada edición atrae novos socios e que cada vez son máis as persoas que se achegan para coñecer o seu traballo, e aseguran que, a continuación das navegacións, transmiten ás novas xeracións a historia dun pobo que sempre viviu mirando cara ao mar.
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