Moaña rememora la falta de derechos de la mujer en el franquismo

«No franquismo nenas e nenos non podían estar na mesma clase e daban materias distintas» o «No franquismo as mulleres non podían ter unha conta no banco nin dispoñer dos seus bens» son algunos de los mensajes que recoge la exposición «Daquela non poderías», inaugurada este lunes en la alameda de Moaña e impulsada por la concejalía de Muller e Memoria Histórica que dirige María Ortega.

Los paneles en su versión grande se pueden ver en el centro y tienen réplicas en las luminarias de A Xunqueira, en la parroquia de Domaio y en Samertolaméu. Con fotografías de mujeres de la actualidad realizando actividades cotidianas con total normalidad se pretende explicar que esas mismas prácticas estaban «completamente vetadas para ellas» durante la dictadura franquista, explica Ortega.

La autora de las fotografías es Rosa González y los lemas explicativos corren a cargo de la periodista Montse Fajardo. «Se escogieron distintas situaciones que directamente tenían prohibidas las mujeres, como el acceso a ciertas profesiones» y se mezclan con otras actividades para las que ellas necesitaban «el permiso del marido, como conducir o gastar su dinero en lo que quisieran».

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Vecinos paseando ante algunos de los paneles. | PEDRO MINA

Según la edil de Memoria Histórica la exposición «Daquela non poderías» se puso en marcha al constatar en reiteradas encuestas que «cada vez es mayor el porcentaje de jóvenes que ve con buenos ojos la dictadura franquista». El gobierno local pretende, por lo tanto, «informarles de las consecuencias que podría tener la reedición de ideas reaccionarias para los derechos, no solo de las mujeres, sino de la población en general». Alega, Ortega, que estas posiciones suelen darse «por desconocimiento de la historia».