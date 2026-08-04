Moaña elimina la jaula de podas del cementerio de Trigás porque los vertidos incontrolados la hacían «insostenible»

El Concello de Moaña concluyó este martes la retirada de la jaula para depositar restos de podas que desde hace años funcionaba en el parking en superficie de la parte trasera del cementerio municipal de Trigás. Tal y como había avanzado el gobierno local, se optó por poner punto y final a este servicio debido al mal uso deliberado que realizaban muchas personas, que llegaron a inundar toda la zona de restos de material de construcción, neumáticos, muebles o puertas, convirtiendo el entorno del camposanto en un «vertedero incontrolado».

La intención era retirar las jaulas cuando entrase en vigor el futuro nuevo contrato del servicio de recogida de basura, sin embargo la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que tuvieron que adelantar la eliminación del servicio «porque la situación era insostenible y peligrosa». De hecho, pese a la limpieza de toda la basura con varios camiones a comienzos de julio, ya se habían depositado nuevos residuos en la zona que tuvieron que ser eliminados antes de retirar la jaula.

Cedido

En su lugar el Concello y la Mancomunidade do Morrazo instalaron un cartel claramente visible en el que se deja claro que está «Prohibido o depósito de calquera residuo. Baixo sancións». Se recuerda que la legislación establece que el vertido incontrolado de residuos no peligrosos es una infracción grave y que puede acarrear sanciones de entre 2.001 y 100.000 euros.

Las advertencias del cartel instalado. / | FdV

El cartel informativo pide también «cuidar del entorno» e informa a los vecinos de que existe un punto limpio ubicado en el Polígono de Castiñeiras, en Bueu, con un horario de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas todos los días excepto los miércoles y domingos. Se recuerda también que en el Punto Limpo se recogen restos de poda, de escombros, de muebles, de pinturas, de aparatos eléctricos y electrónicos así como aceites usados «y cualquier otro residuo que no tenga cabida en los contenedores habituales».

Asimismo, se detalla que para la recogida a domicilio de voluminosos es necesario dejar un mensaje con la solicitud en el teléfono 900 725 425. «Hacemos un llamamiento a los vecinos para el respeto de las normas y para evitar vertidos incontrolados», apunta Chapela. Asegura que estos días la Policía Local estará espacialmente vigilante en la zona del cementerio para evitar que se arroje basura, recurriendo a las multas si es necesario.

Hace un mes, cuando se limpió el «vertedero» incontrolado, la alcaldesa, Leticia Santos, exhibió los residuos que iban apareciendo en un vídeo difundido a través de las redes sociales, para alertar de las prácticas incívicas e insalubres de muchas personas. Llegaron a cubrirse incluso plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y se depositaron en la zona restos de materiales que deben ser tratados por gestores autorizados, como el amianto.