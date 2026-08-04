Bateeiros de Moaña piden a Mar mejoras en las depuradoras e instalar casetas en A Mosqueira

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este lunes Moaña por segundo día consecutivo, tras su aplaudido pregón en la Festa do Mexillón. En esta ocasión se reunió con el presidente de la Asociación de Mexilloeiros Rianosa, Víctor Piñeiro, para tratar un gran número de problemas que afronta un sector clave para O Morrazo. Una de las principales demandas planteadas es el funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales de la ría de Vigo. Desde el sector apuntan a los problemas de toxinas y mortandad que generan las EDAR que funcionan mal. En este sentido piden a la conselleira que apremie a los Concellos para lograr que mejoren sus sistemas de tratamiento de agua.

En cuanto a la de Vigo, desde Rianosa lamentaron la salida de las aguas de la depuradora entre los polígonos de bateas de Nerga y Barra. Proponen una inversión que permita el alivio por detrás de Cíes, si es posible, para mejorar la calidad del agua en la ría.

Otro de los problemas que estuvieron sobre la mesa fue la falta de personal en Capitanía Marítima. Los bateeiros requirieron a la conselleira que mediase con el organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que refuerce la plantilla. Explican que en el despacho de Cangas pasaron de tres trabajadores a solo uno, lo que muchas veces hace que nadie esté atendiendo para formalizar distintos trámites «y si ocurre algún problema por la documentación mal tramitada la responsabilidad recae sobre los armadores, pero ese no debería ser nuestro trabajo», alerta Víctor Piñeiro.

Por otro lado, además de la ampliación con un pantalán interior del muelle de A Mosqueira por el que los bateeiros moañeses esperan desde hace años para ganar amarres, desde el sector pidieron la habilitación de casetas de trabajo dignas en el entorno del principal muelle de Moaña, lo que permitiría además retirar los contenedores metálicos que actualmente utilizan las distintas cooperativas de la primera línea de costas.

Otro de los problemas planteados es el del descenso del precio del producto en los últimos tiempos, debido en parte a la alta producción en relación con los pedidos existentes.

La conselleira do Mar también se reunió, en este mismo lunes, con la Asociación de Productores de Mexillóns de San Adrián de Cobres (Amesa). Destacó, tras ambas citas, el «importante papel que juega la miticultura como motor económico de las villas costeras». Entre ambas asociaciones suman 53 asociados, 113 bateas y 21 barcos. Villaverde asegura que transmitió el compromiso del Gobierno gallego con la pesca y el asociacionismo así como las líneas de trabajo de la Consellería do Mar para consolidar este «sector estratégico para Galicia». En la convocatoria de ayudas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa) de 2025 se apoyó al sector con casi 4 millones de euros, que llegaron a 117 beneficiarios para construir nuevas bateas o modernizar las plataformas ya existentes.