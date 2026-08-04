Música en directo
Läcón sin Jrëlos y Zutaten, este miércoles en The Trooper, en Cangas
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R.M.
Cangas
La sala The Trooper, en Cangas, acoge este miércoles un doble concierto. Los grupos que se subirán al escenario son Läcón sin Jrëlos, una banda post pop punk de O Morrazo, y los granadinos Zutaten, con una propuesta de glam punk rock. Será a las 22.00 horas y la entrada cuesta 10 euros.
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