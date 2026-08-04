Läcón sin Jrëlos y Zutaten, este miércoles en The Trooper, en Cangas

La sala The Trooper, en Cangas, acoge este miércoles un doble concierto. Los grupos que se subirán al escenario son Läcón sin Jrëlos, una banda post pop punk de O Morrazo, y los granadinos Zutaten, con una propuesta de glam punk rock. Será a las 22.00 horas y la entrada cuesta 10 euros.