¿Hay alguien de madrugada en la Casa da Xuventude?

Nos cuentan que es frecuente ver en las madrugadas del sábado al domingo, como este fin de semana, las luces de la planta alta de la Casa da Xuventude de Cangas. No se sabe si es que hay fantasmas, alguien realizando horas extra o si simplemente se dejaron la luz encendida. ¿Qué será, será?

De los Países Bajos a las Rías Baixas

Ya sabemos que eso de Países Bajos no suena tan bien como la Holanda de Johan Cruyff o la de Marco Van Basten, pero es lo que hay. En todo caso hay gente en los Países Bajos a quien le gusta pasar el verano en las Rías Baixas. Especialmente en la costa de O Morrazo. Estos días se pueden ver un par de veleros fondeados delante de la playa de Rodeira y estamos por asegurar que repiten. No es de extrañar.¿Quién no repetiría?

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Bueu tiene más estrellas que el cielo

La culpa es del librero Fernando Miranda y sus presentaciones literarias. Al igual que en Hollywood tienen el Paseo de la Fama en Bueu van a tener que adoptar una iniciativa similar con todos los escritores y escritoras que van pasando por la localidad. Los últimos invitados fueron Roberto Leal y Sonsoles Ónega, con lo que por unas horas casi parecía que los platós televisivos de Antena 3 estaba en Bueu. Seguimos defendiendo que este trabajo tiene mucho mérito y que resulta estimulante que a un municipio lo conozcan por su cultura y por su amor a la lectura. En los tiempos que corren eso es el cielo. ¡Lean mucho!