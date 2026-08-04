Relevo en el puesto de la Guardia Civil de Cangas con la llegada del nuevo teniente

El puesto de la Guardia Civil en Cangas se encuentra iniciando un relevo al frente, pues desde el 17 de julio está desplegado el nuevo teniente, Enrique Antonio García. Se trata de un ciudadano de Vigo que estuvo destinado en Madrid muchos años y que regresa ahora a su Galicia natal para desempeñar sus funciones.

Este martes Enrique Antonio García fue recibido por la alcaldesa, Araceli Gestido, con la que departió durante un rato sobre algunos de los retos que tiene la seguridad en la villa. En la visita institucional fue despedido también, con agradecimiento a la labor realizada, Fernando Rodríguez Arenas, que desempeñó la tarea de teniente a lo largo de los últimos cuatro años tras arribar, en 2022, al puesto cangués.

Rodríguez Arenas estará ahora destinado en la provincia de Zaragoza tras lograr el ascenso a la categoría de capitán. Ante la regidora el ya exteniente de Cangas reconoció los buenos momentos vividos en estos cuatro años. «Soy de Vigo y estaba trabajando al lado de casa. Me llevo experiencias muy buenas tanto a nivel profesional como personal en los años en los que estuve aquí», desveló.

El objetivo de Bueu

En lo que respecta al despliegue del Instituto Armado en la comarca, en Bueu el Concello lleva tiempo tratando de que se reabra un puesto en la villa. Hace escasamente dos semanas, tras una reunión con el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, el regidor, Félix Juncal, explicó que las previsiones se sitúan ahora en el horizonte de 2027.

Para ello el Concello está tramitando con la Tesorería de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina la cesión de una superficie de 260 metros cuadrados en el bajo de la Casa do Mar para albergar las oficinas.