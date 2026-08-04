Cerca de 30 comercios participan en la Feira de Oportunidades de Cangas

La XXI Feria de Oportunidades do Morrazo reunirá 28 establecimientos de Cangas, Bueu y Moaña del 14 al 16 de agosto en la Alameda Nova de Cangas. Organizada por la Asociación de Comerciantes e Industriais de Cangas (ACICA) –integrada en Fecimo– la cita abrirá sus puertas en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.30 horas.

El recinto estará formado por carpas individuales de unos 25 metros cuadrados en las inmediaciones de los Xardíns do Sinal, donde los visitantes podrán encontrar artículos en stock con importantes descuentos. La organización destaca que la feria permitirá a los comercios dar salida a productos de temporada y hacer hueco a nuevas colecciones, al tiempo que ofrece a los clientes la posibilidad de adquirir primeras marcas a precios rebajados.

La oferta abarcará moda para mujer, hombre, juvenil e infantil, calzado, complementos, lencería, deportes, informática, librería, juguetes o artículos para el hogar, entre otros productos. Además, las fechas coinciden con el período previo al inicio del curso escolar, por lo que también habrá productos pensados para la vuelta al cole.

Entre los establecimientos participantes figuran Artiplán, Atrezzo, Boulevard Libraría Edicións, Chester, Colors, Deportes Oliver, Deportes Plusmarca, Din y Don, Duende, Informática Logos, Lencería Glamour, La Capellana, Mercaroupa, Mimate+, Muy Mía, Nene’s Moda Infantil, Obs Clothing, Parair Complementos, Rincón & Terrier by Po, Tecnosat, Vicky Moda Infantil o Xoaniña.