Cangas encargará un informe técnico para conocer el importe total de la rebaja del IBI y su incidencia en el recibo

El Concello de Cangas encargará un informe técnico para conocer el importe total de lo que supondrá la rebaja del tipo impositivo del IBI del 0,55% actual al 0,49%, así como su incidencia en el recibo de los vecinos. Así será después de la aprobación de esta medida en la sesión plenaria del pasado 31 de julio, en una iniciativa consensuada por PP y AV (formaciones que habían presentado sendas mociones en este sentido) que contó con el respaldo del resto de los grupos de la corporación, con la salvedad de la alcaldesa, Araceli Gestido, que mostró su rechazo para acabar absteniéndose.

El gobierno local afea a la oposición el haber planteado sus propuestas sin el amparo de un estudio previo sobre el impacto que la medida puede tener tanto en las arcas municipales como en el bolsillo del ciudadano. «No tenemos ni idea de cuánto va a suponer al año», reconoce el concejal de Urbanismo, Vivenda e Medio Ambiente de Cangas, Antón Iglesias. Por eso su idea es la de iniciar la hoja de ruta para la oficialización de esa rebaja con un informe que será solicitado a los técnicos municipales. «Hay que hacerlo bien y después tirar para adelante, pero que la gente sepa las cifras de lo que supondrá al concello y a los vecinos», señala. En esa línea se había manifestado Araceli Gestido en el propio pleno, apuntando a que podría darse un resultado hipotético en el que la pérdida de ingresos para el concello fuese apreciable, mientras que el ahorro para el contribuyente se quedase en un par de euros. «Yo estoy en desacuerdo», recordó hoy mismo.

El informe será parte del expediente que habrá que abrir para tramitar esta rebaja y que deberá recibir la aprobación de la corporación en un pleno. Eso sí, no hay prisa para acometer esta iniciativa, toda vez que la aplicación de la medida sería efectiva en el ejercicio 2027. Los plazos apuntan a que esa sesión, eso sí, se celebraría antes de final de año.

La rebaja del tipo del IBI ha sido planteada como una fórmula para atenuar el proceso de actualización de valores catastrales emprendido en Cangas y que afecta a 3.500 viviendas, además de a un número indeterminado de parcelas sin edificar. En este sentido, los diferentes grupos con representación plenaria acordaron -en una reunión a la que no asistió AV- solicitar la anulación del cobro de los atrasos. El gobierno local ya ha encargado un informe jurídico al bufete de Calixto Escariz para poder argumentar de modo sólido su petición.

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Tampoco hay urgencias para tener ese informe, ya que el cobro de los recibos de años anteriores no se haría efectiva hasta 2027, y el interés del concello es el de contar con un buen corpus argumentario. Eso sí, las esperanzas de que la solicitud pueda fructificar son escasas, toda vez que existen precedentes de peticiones similares que fueron rechazadas. En todo caso, la intención es la de agotar todas las posibilidades antes de optar por otras fórmulas, como las del aplazamiento de los pagos.