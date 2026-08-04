Bueu convoca para el jueves a las 8:30 horas el pleno extraordinario por las alegaciones a la RPT y las productividades

El jueves a las 8.30 horas. El Concello de Bueu ha convocado ya el pleno extraordinario previsto desde hace días en el que se aprobará inicialmente el reglamento de retribuciones extraordinarias y productividades y que, previsiblemente, desestimará las dos alegaciones presentadas a la segunda modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT). Esas dos reclamaciones fueron informadas desfavorablemente y el trámite plenario se debe a que una ellas solicitaba la adopción de medidas cautelares.

Esta sesión plenaria servirá para tramitar la renuncia a su acta del edil del PP Manuel Santos Pires y para la aceptación anticipada del cargo por parte de su sustituto, Manuel Freire Pastoriza, que ocupaba el número 9 dentro de la candidatura popular.

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Otro de los asuntos que incluirá el orden del día es la aprobación de los festivos locales de 2027, que serán el 16 de julio y el 11 de noviembre.