Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAgresión AldánEspera carné de conducirFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Bueu convoca para el jueves a las 8:30 horas el pleno extraordinario por las alegaciones a la RPT y las productividades

Imagen de un pleno reciente en Bueu.

Imagen de un pleno reciente en Bueu. / Santos Álvarez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David García

Bueu

El jueves a las 8.30 horas. El Concello de Bueu ha convocado ya el pleno extraordinario previsto desde hace días en el que se aprobará inicialmente el reglamento de retribuciones extraordinarias y productividades y que, previsiblemente, desestimará las dos alegaciones presentadas a la segunda modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT). Esas dos reclamaciones fueron informadas desfavorablemente y el trámite plenario se debe a que una ellas solicitaba la adopción de medidas cautelares.

Esta sesión plenaria servirá para tramitar la renuncia a su acta del edil del PP Manuel Santos Pires y para la aceptación anticipada del cargo por parte de su sustituto, Manuel Freire Pastoriza, que ocupaba el número 9 dentro de la candidatura popular.

Noticias relacionadas

Otro de los asuntos que incluirá el orden del día es la aprobación de los festivos locales de 2027, que serán el 16 de julio y el 11 de noviembre.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents