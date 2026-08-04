Agresión salvaje con palos de tres personas a un vecino de Aldán por una presunta deuda de 30 euros

Una salvaje agresión ocurrida a última hora de la tarde del lunes en la parroquia canguesa de Aldán causó alarma entre los vecinos y originó un despliegue de dos patrullas de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local. Un residente en una casa del barrio de O Piñeiro fue agredido por tres personas, vecinos del centro de Cangas, que le pegaron con palos de forma muy violenta. Testigos de lo que ocurría dieron el aviso a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Desde el Instituto Armado se avisó a la Policía Local de Cangas para buscar refuerzos a la hora de llegar a la zona de los hechos. Al presentarse allí, los agentes comprobaron que los tres presuntos agresores habían huido y que el agredido estaba sentado en la entrada de su casa con daños muy graves sobre todo en la cabeza. Tenía sangre en el cráneo, la nariz y los pómulos entre otras magulladuras. El aviso a una ambulancia del 061 fue inmediato y el vecino de la parroquia, de unos 60 años, fue trasladado al hospital Povisa en el que todavía sigue ingresado.

Estaba consciente y declaró ante los agentes que había sido agredido por una presunta deuda de solo 30 euros relacionada con la venta de estupefacientes. Explicó que los agresores tenían una edad similar a la suya.

Parte de lesiones

La Policía Judicial de la Guardia Civil inició una investigación para tratar de esclarecer extactamente lo sucedido, su origen y localizar a los causantes de la paliza que habían escapado. Desde el cuerpo municipal explican también que será clave la denuncia y el parte de lesiones que presente el herido una vez que reciba el alta.

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El despliegue de medios en la zona obligó incluso a cortar un carril de la carretera de Herbello pasando los coches de forma alternativa y las patrullas estuvieron en la zonas hasta ya entrada la noche.