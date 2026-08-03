Los usuarios de la traída de Palmás-Costa, en Domaio, ya pueden beber su agua

Los 1.200 usuarios y unos 500 contadores que están adscritos a la traída comunal de Palmás-Costa, en Domaio, ya pueden beber el agua que reciban de este sistema de abastecimiento. Así lo confirmaron antes del mediodía de este domingo los directivos de la comunidad. Hay que recordar que desde el pasado miércoles los usuarios solo podían utilizar esta agua para duchas y uso doméstico pero no para beber, debido el bajo nivel del depósito que impedía su cloración.

Poco a poco, sobre todo con carga en las últimas noches, el embalse se fue recuperando, hasta llegar en la mañana del domingo a los 100.000 litros, permitiendo volver a activar el sistema de cloración y transportando por lo tanto el agua perfectamente potable hasta todas las casas de los usuarios de esta parte alta de la parroquia moañesa de Domaio.

El problema se resolvió antes de lo previsto pues, tras descartar para no mezclar aguas con distintos niveles de cloración, la carga en el depósito de líquido extraído de la red general municipal, desde la directiva de la traída estimaban que hasta el lunes no se podría recuperar la cantidad mínima para la cloración. Finalmente se gastó al menos un día menos de lo previsto en la operación.

Hay que recordar que el depósito de esta traída tiene una capacidad para casi un millón de litros y poco a poco debe ir recuperándose con el agua que recibe de 13 captaciones y tres pozos.