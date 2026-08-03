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Literatura

Sonsoles Ónega, una Premio Planeta en Bueu

La escritora y periodista, de raíces gallegas, presentó su nueva novela, «Llevará tu nombre» en un abarrotado Centro Social do Mar

Sonsoles Ónega en Bueu

Sonsoles Ónega en Bueu

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Bueu. Presentación de Sonsoles Ónega de su último libro. / Pedro Mina / FDV

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David García

Bueu

El Centro Social do Mar de Bueu registró este lunes un gran lleno para acudir a la presentación del nuevo libro de la periodista y escritora Sonsoles Ónega, «Llevará tu nombre». La ganadora del Premio Planeta 2023, con la novela «Las hijas de la criada», fue la protagonista de la nueva cita literaria organizada por la Librería Miranda y estuvo acompañada por el escritor Manel Loureiro. El encuentro estaba previsto que se desarrollase al aire libre en la Praza Massó, al igual que el del domingo con el presentador de «Pasapalabra», Roberto Leal, pero finalmente ante el riesgo de lluvia se trasladó al auditorio del Centro Social do Mar.

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