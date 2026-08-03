Sonsoles Ónega, una Premio Planeta en Bueu

El Centro Social do Mar de Bueu registró este lunes un gran lleno para acudir a la presentación del nuevo libro de la periodista y escritora Sonsoles Ónega, «Llevará tu nombre». La ganadora del Premio Planeta 2023, con la novela «Las hijas de la criada», fue la protagonista de la nueva cita literaria organizada por la Librería Miranda y estuvo acompañada por el escritor Manel Loureiro. El encuentro estaba previsto que se desarrollase al aire libre en la Praza Massó, al igual que el del domingo con el presentador de «Pasapalabra», Roberto Leal, pero finalmente ante el riesgo de lluvia se trasladó al auditorio del Centro Social do Mar.