El SonRías Baixas reúne a más de 25.000 asistentes y deja un impacto económico de 5 millones de euros en Bueu y la comarca

Más de 25.000 asistentes, un impacto económico estimado en 5 millones de euros, 1.150 empleos directos y casi 1.700 indirectos. Estas son las grandes cifras del Festival SonRías Baixas, que se celebró en Bueu entre el 30 de julio y el 1 de agosto. Una cita que ya cumple 23 años y que se consolida como uno de los eventos musicales de referencia en Galicia y en el noroeste peninsular. “Esta edición confirma que o festival atopou o seu propio modelo. Non queremos ser o festival máis grande, senón seguir consolidando un proxecto con identidade, onde a experiencia do público estea sempre por riba do crecemento”, valora uno de los codirectores del certamen, Jordi Lauren.

Las cifras del SonRías 2025 refuerzan el papel del festival como uno de los principales motores desde el punto de vista cultural, turístico y económico de Bueu y de la provincia de Pontevedra durante los meses de verano. En el plano musical algunas de las actuaciones “memorables” de este año fueron las de La M.O.D.A., La Pegatina, el espectáculo “Rave” de Zahara, Alcalá Norte, Ultraligera, Veintiuno, Biznaga o Barry B. Desde la productora PlayPlan destacan que el festival disfruta de una identidad “diversa e interxeracional”, con público de todas las edades, procedente de diferentes partes de Galicia y de otros puntos del Estado y un cartel que combina la presencia de artistas consolidados con otras figuras emergentes. En este sentido subrayan que se mantiene el “firme compromiso co talento galego”.

Una de las señas de identidad del SonRías es su identificación con el territorio, con Bueu y las Rías Baixas como una parte fundamental de la experiencia del certamen. “Estamos comprometidos cun formato estable, cunha capacidade equilibrada e un programa que permita gozar de todos os concertos, descubrir novos artistas e vivir o festival de principio a fin. Esa filosofía é a que nos trouxo aquí e a que queremos seguir defendendo. Este vínculo co territorio, xunto co traballo conxunto entre a organización, as administración públicas e as entidades colaboradoras, é o que permitiu o desenvolvemento dun proxecto cun importante retorno económico e social para Bueu e para toda a rexión”, defiende Jordi Lauren.

Desde la organización alaban el comportamiento ejemplar de los asistentes al SonRías Baixas, lo que permitió que los tres días del evento se desarrollasen con “total normalidade e sen incidentes notables”. Desde PlayPlan aprovechan para agradecer la implicación de las distintas administraciones públicas, entidades colaboradoras, patrocinadores, empresas proveedoras, equipos técnicos, voluntarios y el enorme conjunto de profesionales que trabajaron para que la música inundase Bueu un verano más.

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El SonRías Baixas es buque insignia de la productora PlayPlan, creada y asentada en Bueu, que además es responsable del BigSound Pontevedra, Festival do Pasatempo e Fumega Fest. El SonRías cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Turismo en el marco de los Concertos do Xacobeo y con la colaboración de Galicia Calidade y Xacobeo 2027; la colaboración institucional del Concello de Bueu; y el patrocinio de la Diputación de Pontevedra y Turismo Rías Baixas a través de la marca Rías Baixas Fest.