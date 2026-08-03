Intentan robar de madrugada una furgoneta en Bueu

Una afortunada casualidad impidió el robo de una furgoneta que estaba estacionada en las inmediaciones de la PO-551 en Bueu. La intervención de un vecino, que salió a interesarse pensando que el propietario tenía problemas para arrancarla, provocó la apresurada fuga del presunto ladrón.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo y el automóvil estaba estacionado a un lado de la recta de A Graña, antes del lugar de Trasouto. Se trata de una furgoneta de trabajo, en la que había material relacionado con la construcción. El presunto ladrón consiguió abrir la puerta y estaba intentando poner en marcha el vehículo. Fue en ese momento cuando un vecino se acercó al lugar para intentar ayudar, pensando que la persona que estaba en el interior era el propietario. Ante esta circunstancia el presunto ladrón abandonó la furgoneta, que quedó ocupando parte de la calzada, y escapó a toda prisa.