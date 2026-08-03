Familias de Moaña alertan del excesivo control policial a niños que pescan en los muelles de la villa

Familias de Moaña expresan una seria preocupación por la prohibición de la pesca recreativa en los muelles de la villa. Se trata de una medida que lleva unos dos años en vigor y que «ha supuesto la pérdida de una tradición profundamente arraigada en nuestro pueblo». La alerta se multiplicó en los últimos tiempos al entender, las familias, que se está haciendo cumplir la prohibición de forma demasiado estricta «generando una tensión excesiva, especialmente cuando hay menores presentes».

Y es que los afectados hablan de un episodio en el que un menor que estaba pescando en el muelle de Meira llegó a lanzarse al mar para esconderse durante una intervención de las fuerzas de seguridad, «una situación que nunca debería producirse por las consecuencias que podría haber tenido».

Las familias de jóvenes que practican la pesca recreativa reafirman su «respeto por el trabajo de la Guardia Civil y de los cuerpos de seguridad» pero piden una reflexión «porque no queremos que los niños aprendan a escapar de la Guardia Civil por miedo, sino que la vean como una institución cercana en la que confiar y a la que recurrir cuando necesiten ayuda».

Ante esto, solicitan la implicación del Concello de Moaña, de la Xunta y de Portos de Galicia «para que escuchen a los vecinos y abran una vía de diálogo» que permita recuperar esta tradición «de forma regulada, segura y compatible con el cumplimiento de la normativa». Reiteran que no buscan «privilegios ni confrontación. Solo sentido común para que niños, jóvenes y adultos puedan seguir disfrutando de una actividad que forma parte de la identidad marinera de Moaña».

Lamentan que en estos momentos la única alternativa que se ofrezca sea pescar en la escollera «un lugar poco adecuado por motivos de seguridad. El muelle ofrece condiciones más seguras». Esgrimen que la pesca es una actividad «familiar, educativa y saludable que renúne a niños y mayores» sobre todo en una época «en la que tanto preocupa el exceso de pantallas y el sedentarismo».