El Ministerio de Pesca distingue a la Cofradía de Cangas con el premio Alimentos de España por su «ejemplar proceso de transformación y modernización»

«Un ejemplar proceso de transformación y modernización, orientado a generar valor añadido a los productos pesqueros y artesanales sin incrementar el esfuerzo extractivo». Así ha justificado el jurado la concesión por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Premio Alimentos de España a la Cofradía de Pescadores San José de Cangas. El galardón, en la modalidad de Producción de la Pesca y de la Acuicultura, supone un espaldarazo al trabajo desarrollado por el cabildo en los últimos años, destacando su candidatura de entre las 163 presentadas en diez categorías diferentes. El Premio Extraordinario ha recaído en Bodegas Protos.

«Contentos y orgullosos no, lo siguiente. Este es el reconocimiento al esfuerzo de todos estos años defendiendo la pesca artesanal, a nuestros asociados y a todo lo que ello conlleva», afirma el gerente de la cofradía canguesa, David Fernández, después de la publicación de los premios en el Boletín Oficial del Estado de hoy. El directivo reconocía su emoción cuando se enteró de la consecución de una etiqueta de calidad «que pocas empresas tienen», que estará ya desde siempre ligada a la marca de la cofradía canguesa, y que se une a otros sellos de calidad anteriores. La recepción del premio tendrá lugar el 13 de octubre en el Teatro Real de Madrid.

El fallo del jurado señala como puntos fuertes de la candidatura «la diversificación comercial mediante el desarrollo del productos elaborados y de alto valor añadido», una apuesta que a Cangas le ha permitido «mejorar la rentabilidad del sector en un escenario de reducción de capturas».

El dossier presentado por la Cofradía de Cangas ha destacado el notable incremento de su volumen de facturación (de 2,6 millones de euros en 2009 a 4,57 en 2025), produciéndose este hecho a pesar de una importante disminución en el número de capturas ( de los 419.345 kilos en 2009 a los 279.492 del pasado ejercicio). Ese crecimiento económico acompañado por una reducción del volumen descargado es posible gracias a la diversificación y a la transformación estratégica llevados a cabo en el cabildo. Así se ha reducido la dependencia exclusiva de la subasta diaria para participar en la transformación del producto y en otras fases de la cadena de valor.

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Entre las novedades implantadas está la venta directa al consumidor en la propia lonja o el desarrollo de referencias comerciales propias como la exitosa navaja de Cíes en aceite de oliva o el recientemente anunciado paté de percebe. En el caso del primero de estos productos, se ha conseguido aumentar el precio en un 55 por ciento, llevando esta conserva a ser un referente en canales gourmet. Por último, la imagen de calidad se ha reforzado con marcas como NavalladasCíes y PercebedasCíes, además de PescadeRías, pero también con la identificación del origen del producto en el Parque Nacional Illas Atlánticas, con la trazabilidad de los productos a través de Lonxas Galegas 4.0 y con una certificación ambiental como Pesca en Verde.