Meira también limita a 550 litros el consumo diario de agua

El mes de agosto viene acompañado de nuevas restricciones en el consumo de agua para los usuarios de las traídas comunales que abastecen a gran parte del municipio de Moaña, sobre todo en sus zonas altas. En concreto es la Comunidade de Augas de Meira de Abaixo la que acaba de reducir sus límites a 550 litros diarios. Se superpone al límite que se había decretado a comienzos de julio, que estaba en 800 litros.

La traída de Meira de Abaixo cuenta con 978 usuarios y dispone de cinco depósitos con una capacidad de 1.000 toneladas de agua en su depósito de almacenamiento más grande. El mayor de los embalses de distribución puede cargar hasta 500 toneladas. Pese a todo, la situación está mejor que en agosto de 2025, cuando se tuvo que limitar a 400 litros.

También en las traídas comunales de Domaio hay limitación de consumo en este periodo seco para evitar cortes de agua antes de la llegada de las lluvias del otoño. En la traída de Palmás-Costa, por ejemplo, el agua sigue limitada a 500 litros al día por casa, tras los problemas de la pasada semana que, por los bajos niveles, paralizaron la cloración y obligaron a recomendar no beber el agua entre el miércoles y este pasado domingo, cuando se recuperó la normalidad en el servicio.