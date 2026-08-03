Maruja Mallo y el eclipse solar, esta semana en el Museo Massó

El Museo Massó de Bueu acogerá esta semana dos nuevas actividades abiertas al público. La primera será el jueves a las 20.00 horas, con la proyección del documental «Maruja Mallo. Metade anxo, metade marisco». La sesión contará con la presencia de Antón Reixa, director y presentador de la producción. Esta, repasa la vida y obra de la artista, y tiene un especial interés en Bueu por la estrecha vinculación que Maruja Mallo mantuvo con la localidad y su entorno marítimo, ya que inspiró parte de su obra.

El programa continuará el viernes, a las 20.30 horas, con la conferencia «O día que se fixo de noite», impartida por Ricardo Moreno, de la Asociación AstroVigo y la Fundación Ceo, Ciencia e Cultura. La charla ofrecerá las claves para comprender el fenómeno astronómico y observarlo de forma segura el próximo miércoles 12 de agosto. Ambas actividades son gratuitas, están dirigidas al público general y no requieren inscripción previa.