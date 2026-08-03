O Rompeolas
La Cofradía de la Misericordia honra al refrán de que «non hai sardiña mala en agosto».
La Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes de Cangas organizó este sábado su IV Sardiñada de Verán, que fue todo un éxito. Cientos de personas acudieron a degustar y dieron fe de que «non hai sardiña mala en agosto» porque se agotaron todas las existencias.
Un respiro meteorológico que no durará mucho
Las nubes ganaron terreno este domingo y hoy hasta parece que lloverá. Haberá que ver si solo viene lluvia o si las tormentas hacen acto de aparición, que esperemos que no. Una lluvia que es bienvenida, aunque sea de manera fugaz, para refrescar un poco el ambiente. Los amantes de la playa no deben temer, que parece que el miércoles regresan el sol y el calor.
El más difícil todavía
¿Pensaban que era difícil aparcar en Cangas? Pues ahora viene el más difícil todavía. Todo el mes de agosto por delante y con las Festas do Cristo en el horizonte. Casi nada.
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