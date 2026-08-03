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Investigación judicial

AV reprocha al BNG que señale a Victoria Portas tras la imputación por el caso del ciberataque al Concello de Cangas

Reclama «transparencia» para explicar el uso de los casi 600.000 euros pagados a la empresa vinculada a la recuperación del sistema informático

Victoria Portas interviene en un pleno de Cangas. |

Victoria Portas interviene en un pleno de Cangas. | / SANTOS ÁLVAREZ

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Fran G. Sas

Cangas

La concejala de Alternativa dos Veciños (AV) y exalcaldesa de Cangas, Victoria Portas, sale al paso de la defensa del gobierno local tripartito por el caso judicial del ciberataque al Concello de Cangas, pocos días después de que se conociese que la juez llama a declarar como investigado al concejal Antón Iglesias (BNG). La exregidora lamenta que «tres años después del cibertaque», el BNG siga empleando su figura «como recurso político, pese a que la Justicia no me incluyó en ningún momento en el procedimiento».

Desde AV recuerdan que Portas no está investigada, ni fue llamada a declarar, ni existe ninguna imputación contra ella por esos hechos. Por ello considera «una coincidencia curiosa» que el BNG anuncie que estudiará denunciar a Portas «después de que un edil del actual gobierno fuese llamado a declarar como investigado por una presunta prevaricación administrativa relacionada con la contratación posterior al ciberataque».

Para AV el ejecutivo local evita la cuestión central: «Los casi 600.000 euros de dinero público abonados a una la empresa vinculada a la recuperación de los sistemas municipales mediante distintos contratos». Alega que se dedican esfuerzos «a señalar a una persona que no está investigada» y se evita ofrecer a los vecinos una explicación «pública y detallada».

Reclama, Portas, «transparencia sobre las decisiones tomadas tras el ciberataque, los criterios seguidos para las contrataciones y la gestión de los fondos municipales». Defiende que si la investigación acredita el perjuicio para las arcas de Cangas «se deberá recuperar hasta el último euro que legalmente corresponda».

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AV apela, de todas formas, al principio básico de la presunción de inocencia» para Antón Iglesias pero considera que el BNG se centra «en buscar responsables políticos para desviar la atención» de la «pérdida» de ese dinero. «La presunción de inocencia vale para todos pero la verdad también. Ninguna de las dos debería depender de a quién resulte políticamente conveniente señalar», alega.

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