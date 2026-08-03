Formación tecnológica
Cursos de realidad virtual, impresión 3D y robótica en el Aula CeMIT de Moaña
El centro moañés programa clases sobre tecnología para niños en el mes de agosto
El Aula CeMIT de formación tecnológica en Moaña, un centro único en O Morrazo, tiene ya diseñada la programación para este año, con actividades para los menores en agosto y formación en informática, inteligencia digital y la certificación ComDix entre septiembre y noviembre.
En este es de agosto los niños podrán aprender y experimentar con materiales tecnológicos innovadores, con dos grupos de alumnos de mañana. Las clases incluirán drones, uso de gafas de realidad virtual, robótica educativa, diseño e impresión 3D y programación y retos tecnológicos.
El objetivo es que los niños no sean únicamente consumidores de tecnología, «sino que aprendan a crear, investigar, resolver problemas y trabajar en equipo», apunta el concejal de Mocidade, Kevin González.
Entre septiembre y noviembre comenzarán los nuevos cursos dirigidos a adultos que quieran adquirir o mejorar sus competencias digitales. En horario de mañana se ofrecerá formación de iniciación a la informática y manejo de teléfonos móviles, especialmente indicada para personas que quieran empezar desde cero. También habrá clases para el uso de internet en seguridad, gestión de correo electrónico, descarga de aplicaciones o la realización de trámites en línea.
Por la tarde se impartirán los cursos de iniciación a la inteligencia artificial y de preparación para las pruebas de certificación ComDix. Sobre la IA el curso se centrará en utilizarla para buscar y organizar información, redactar textos o facilitar tareas personales y profesionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu
- Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos
- Beluso se suma a O Hío y valora pedir que Cabo Udra se excluya como lugar de observación del eclipse
- Salvamento Marítimo evacua a una vecina de Ons
- El gobierno local liquida hoy toda la deuda bancaria del Concello de Cangas
- Detenido en Cangas tras robar a personas en estado de embriaguez y con discapacidad
- Domaio ilumina la ría de Vigo a ritmo de música electrónica
- El «mar negro» de la playa de Arneles