Cursos de realidad virtual, impresión 3D y robótica en el Aula CeMIT de Moaña

El Aula CeMIT de formación tecnológica en Moaña, un centro único en O Morrazo, tiene ya diseñada la programación para este año, con actividades para los menores en agosto y formación en informática, inteligencia digital y la certificación ComDix entre septiembre y noviembre.

En este es de agosto los niños podrán aprender y experimentar con materiales tecnológicos innovadores, con dos grupos de alumnos de mañana. Las clases incluirán drones, uso de gafas de realidad virtual, robótica educativa, diseño e impresión 3D y programación y retos tecnológicos.

El objetivo es que los niños no sean únicamente consumidores de tecnología, «sino que aprendan a crear, investigar, resolver problemas y trabajar en equipo», apunta el concejal de Mocidade, Kevin González.

Entre septiembre y noviembre comenzarán los nuevos cursos dirigidos a adultos que quieran adquirir o mejorar sus competencias digitales. En horario de mañana se ofrecerá formación de iniciación a la informática y manejo de teléfonos móviles, especialmente indicada para personas que quieran empezar desde cero. También habrá clases para el uso de internet en seguridad, gestión de correo electrónico, descarga de aplicaciones o la realización de trámites en línea.

Noticias relacionadas

Por la tarde se impartirán los cursos de iniciación a la inteligencia artificial y de preparación para las pruebas de certificación ComDix. Sobre la IA el curso se centrará en utilizarla para buscar y organizar información, redactar textos o facilitar tareas personales y profesionales.