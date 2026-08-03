Agosto en Bueu: magia, circo y cine al aire libre llenan la programación cultural

La Concellería de Cultura de Bueu tiene preparada una programación especial para este mes de agosto, con espectáculos de calle y cine para todas las edades. La primera cita será este mismo martes en la Praza Massó en colaboración con el programa +Escénicas de la Diputación de Pontevedra, que permitirá traer al municipio a la compañía A Vela Circo y su montaje «O último que apague a luz», una alocada cerimonia para reflexionar sobre los orígenes de algunas de nuestras tradiciones.

Los espectáculos de calle serán los martes a las 20.30 horas en la Praza Massó. La apertura será con A Vela Circo y «O último que apague a luz» y le seguirán Teatro O Cubo con «Ghop», una obra ágil, participativa, llena de humor y recupera la estética de los circos ambulantes (11 de agosto); Inventi Teatro con «Tachán», una historia cargada de magia, circo y mucha diversión (18 de agosto); y el cierre será con el Mago Noel y su espectáculo «Que curioso!», con magia, malabares, música y poesía (25 de agosto).

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Las proyecciones cinematográficas serán los jueves a las 22.00 horas y se repartirán por diversas localizaciones de Bueu. La primera será este jueves con «Mi vecino Totoro» en la Praza Massó; el día 13 se proyectará «O fantástico Sr.Fox» en el Parque Joe Novas; el 20 de agosto será el turno de «Arco» en Torrecino-Cela; y el cierre será el 27 de agosto con «Rondallas», en el entorno del astillero de Banda do Río.