Verano
Agosto en Bueu: magia, circo y cine al aire libre llenan la programación cultural
La Praza Massó inaugura hoy una programación especial de verano con espectáculos teatrales y de magia dirigidos a un público familiar, así como un ciclo de cine al aire libre con películas para todos los públicos.
La Concellería de Cultura de Bueu tiene preparada una programación especial para este mes de agosto, con espectáculos de calle y cine para todas las edades. La primera cita será este mismo martes en la Praza Massó en colaboración con el programa +Escénicas de la Diputación de Pontevedra, que permitirá traer al municipio a la compañía A Vela Circo y su montaje «O último que apague a luz», una alocada cerimonia para reflexionar sobre los orígenes de algunas de nuestras tradiciones.
Los espectáculos de calle serán los martes a las 20.30 horas en la Praza Massó. La apertura será con A Vela Circo y «O último que apague a luz» y le seguirán Teatro O Cubo con «Ghop», una obra ágil, participativa, llena de humor y recupera la estética de los circos ambulantes (11 de agosto); Inventi Teatro con «Tachán», una historia cargada de magia, circo y mucha diversión (18 de agosto); y el cierre será con el Mago Noel y su espectáculo «Que curioso!», con magia, malabares, música y poesía (25 de agosto).
Las proyecciones cinematográficas serán los jueves a las 22.00 horas y se repartirán por diversas localizaciones de Bueu. La primera será este jueves con «Mi vecino Totoro» en la Praza Massó; el día 13 se proyectará «O fantástico Sr.Fox» en el Parque Joe Novas; el 20 de agosto será el turno de «Arco» en Torrecino-Cela; y el cierre será el 27 de agosto con «Rondallas», en el entorno del astillero de Banda do Río.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu
- Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos
- Beluso se suma a O Hío y valora pedir que Cabo Udra se excluya como lugar de observación del eclipse
- Salvamento Marítimo evacua a una vecina de Ons
- El gobierno local liquida hoy toda la deuda bancaria del Concello de Cangas
- Detenido en Cangas tras robar a personas en estado de embriaguez y con discapacidad
- Domaio ilumina la ría de Vigo a ritmo de música electrónica
- Roberto Leal cambia el plató de «Pasapalabra» por una abarrotada Praza Massó en Bueu