Verano en Moaña
A Xunqueira baila al ritmo de la música y la gastronomía cubana
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Redacción
Moaña
Los eventos se suceden en Moaña este verano. Este domingo la Festa Cubana fue uno de los más originales, atrayendo a ciudadanos con origen en esta isla del Caribe de distintos puntos de Galicia y a moañeses y visitantes que buscaron disfrutar de la música, las bebidas y la comida antillana.
Habana Café Son actuaron en dos ocasiones, hubo talleres de salsa, animaciones y Djs además de puestos de comida y coctelería. El baile caribeño llegó incluso al palco de la Festa do Mexillón.
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