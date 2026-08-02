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Verano en Moaña

A Xunqueira baila al ritmo de la música y la gastronomía cubana

Bebida, al mediodía, en la fiesta cubana en la arboleda. | MARTA G. BREA

Bebida, al mediodía, en la fiesta cubana en la arboleda. | MARTA G. BREA

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Redacción

Moaña

Los eventos se suceden en Moaña este verano. Este domingo la Festa Cubana fue uno de los más originales, atrayendo a ciudadanos con origen en esta isla del Caribe de distintos puntos de Galicia y a moañeses y visitantes que buscaron disfrutar de la música, las bebidas y la comida antillana.

Habana Café Son actuaron en dos ocasiones, hubo talleres de salsa, animaciones y Djs además de puestos de comida y coctelería. El baile caribeño llegó incluso al palco de la Festa do Mexillón.

Los organizadores del evento.

Los organizadores del evento. / Marta G. Brea

Baile cubano en la Festa do Mexillón.

Baile cubano en la Festa do Mexillón. / Marta G. Brea

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