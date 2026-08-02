Daniel Costas: «Solo con urgencias 24 horas se evita el contencioso»

Incluso con el mes de agosto en marcha y la misma mañana de la Festa do Mexillón, decenas de vecinos de Moaña fueron fieles a la cita reivindicativa que, por 247.ª semana consecutiva, estaba convocada para exigir el regreso del Punto de Atención Continuada (PAC) a Moaña, pues está centralizado en Cangas desde marzo de 2020. El alcalde accidental, Daniel Costas (BNG) tomó la palabra este domingo para señalar que «en cinco veranos que llevamos aquí siempre tenemos los mismos problemas» en referencia a la falta de profesionales en estas fechas por las vacaciones sin cubrir.

Vincula esa situación «a lo que nos pasa con las urgencias. Nos dicen que tenemos atención urgente pero la realidad es que este nuevo centro de salud está cerrado por las noches y los fines de semana», lamenta Costas.

El nacionalista considera «extraordinario observar como durante las vacaciones o los días festivos de todo el verano, todos seguís aquí defendiendo la sanidad y al vuelta de las urgencias. Es emocionante ver cómo el pueblo de Moaña está aquí semana tras semana». Recordó que la alcaldesa, Leticia Santos, envió en los últimos días el requerimiento al Sergas previo a interponer el recurso contencioso administrativo por un presunto incumplimiento del convenio. «El único que puede evitar el proceso judicial es la Xunta si devuelven las urgencias. Es lo que le exigimos», apuntó Costas.

El alcalde accidental señaló que el recurso a la vía judicial parte del acuerdo de la Mesa Local da Sanidade, y se debía adoptar en el caso de que el nuevo centro de salud, que abrió sus puertas el 15 de junio, iniciase su actividad sin el PAC.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade de Moaña, Gabriel Ferral, alegó que Moaña «cumplió con su parte al urbanizar y poner los terrenos para construir el centro de salud» y por contra «el Gobierno gallego incumplió el convenio. Dejó a Moaña sin las urgencias médicas las 24 horas del día y los siete días de la semana. Es intolerable que una villa de casi 20.000 habitantes esté sin un PAC».

Parte de la concentración del sábado en O Hío. | FDV

Tal y como adelantó FARO, Ferral explicó que recientemente la Plataforma en Defensa da Sanidade de Moaña mantuvo reuniones con directivos de A Voz da Sanidade de Cangas. El objetivo es organizar «una gran movilización comarcal» presumiblemente en septiembre. Alegan, estos colectivos, que «el desmantelamiento de la atención primaria no afecta solo a Moaña. Los problemas se suceden y agravan en Cangas, Bueu o Marín. Ahora, en el verano, con la población multiplicada, la situación se vuelve insostenible», argumenta.

O Hío

Por su parte, vecinos de O Hío se concentraron este sábado, una vez más, para pedir el regreso del consultorio a la parroquia y la construcción de un centro de salud conjunto también para Aldán. En esta ocasión intervino también la alcaldesa, Araceli Gestido, que consideró a la parroquia «un ejemplo para otros lugares de Galicia».