Illas Atlánticas
Salvamento Marítimo evacua a una vecina de Ons
La mujer fue atendida inicialmente por el servicio sanitario en la isla y luego trasladada a tierra
Una vecina de la isla de Ons tuvo que ser evacuada en la tarde de este domingo, una operación que se realizó por vía marítima. La mujer fue atendida inicialmente por el servicio sanitario presente en el archipiélago del parque nacional, que determinó la conveniencia de su traslado a tierra.
La intervención de activó de manera inmediata, en base a los protocolos establecidos para situaciones de emergencia en entornos insulares. El personal del Parque Nacional Illas Atlánticas colaboró en la coordinación logística, apoyo al equipo sanitario y preparación del punto de embarque para el traslado.
La evacuación fue realizada por Salvamento Marítimo, que garantizó en todo momento la seguridad y estabilidad de la paciente durante la travesía.
La actuación se desarrolló con plena coordinación entre los servicios implicados, asegurando «unha resposta rápida e eficaz». Desde el Parque Nacional Illas Atlánticas agradecen la labor profesional de todos los equipos participantes y reafirma su compromiso con la atención sanitaria a los vecinos y visitantes de Ons
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
- Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos
- Beluso se suma a O Hío y valora pedir que Cabo Udra se excluya como lugar de observación del eclipse
- Concello y Universidad de Vigo unen fuerzas para reducir la presencia de autocaravanas en las playas de Bueu y elaborar una ordenanza específica
- Cangas solicita excluir el entorno de la Caracola de las zonas para ver el eclipse
- El gobierno local liquida hoy toda la deuda bancaria del Concello de Cangas
- Detenido en Cangas tras robar a personas en estado de embriaguez y con discapacidad
- La capilla de Santa Marta, siempre fiel a su día