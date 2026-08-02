Salvamento Marítimo evacua a una vecina de Ons

Una vecina de la isla de Ons tuvo que ser evacuada en la tarde de este domingo, una operación que se realizó por vía marítima. La mujer fue atendida inicialmente por el servicio sanitario presente en el archipiélago del parque nacional, que determinó la conveniencia de su traslado a tierra.

La intervención de activó de manera inmediata, en base a los protocolos establecidos para situaciones de emergencia en entornos insulares. El personal del Parque Nacional Illas Atlánticas colaboró en la coordinación logística, apoyo al equipo sanitario y preparación del punto de embarque para el traslado.

La evacuación fue realizada por Salvamento Marítimo, que garantizó en todo momento la seguridad y estabilidad de la paciente durante la travesía.

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La actuación se desarrolló con plena coordinación entre los servicios implicados, asegurando «unha resposta rápida e eficaz». Desde el Parque Nacional Illas Atlánticas agradecen la labor profesional de todos los equipos participantes y reafirma su compromiso con la atención sanitaria a los vecinos y visitantes de Ons