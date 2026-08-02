Literatura
Roberto Leal cambia el plató de «Pasapalabra» por una abarrotada Praza Massó en Bueu
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Bueu
El periodista y presentador del popular programa «Pasapalabra», Roberto Leal, acudió este domingo a Bueu a presentar su primera novela, «El sótano». Un encuentro multitudinario en lacéntrica Praza Massó, organizado por la Librería Miranda, en el que el autor estuvo acompañado por el tambien escritor Manel Loureiro y donde pudo disfrutar de un contacto directo con su comunidad lectora.
«El sótano» es la primera novela de Roberto Leal, pero no su primer libro. Previamente ya había publicado un cuento dirigido al público infantil, varios volúmenes de recetas y una historia entre la nostalgia y el humor acerca de la evolución de la televisión.
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