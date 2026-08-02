El PP advierte del «deficiente» balizado y alerta del riesgo para bañistas y barcos

Boyas «acostadas» sobre el mar en lugar de estar erguidas, ausencia de corcheras para delimitar los canales de entrada y salida para las embarcaciones o boyas flotando por la ría de Aldán debido a la falta de peso en los «muertos» que deben sujetarlas. Son algunas de las deficiencias que se pueden comprobar a simple vista en varias de las playas de Cangas y sobre las que advierte el grupo municipal del PP, que alerta de que el «deficiente» balizado supone un peligro para los bañistas y para la navegación.

Los populares aprovecharon la sesión plenaria de este viernes para presentar una batería de preguntas al gobierno local y solicitar una serie de documentación sobre los trabajos para el balizamiento de los arenales. En concreto, el concejal Rafael Soliño, reclama acceso para comprobar si la empresa contratada y su personal cuentan con la capacitación y la habilitación para estos trabajos; el informe vinculante de Capitanía Marítima para poder realizar el fondeo; el permiso de esos fondeos con sus correspondientes coordenadas; y que se aclare quién es el coordinador y responsable del balizamiento en el Concello de Cangas.

Unas preguntas y solicitud de documentación que se plantean ante la desconfianza en la gestión sobre este asunto. «O goberno está actuando de maneira inconsciente, xerando situacións de perigo que poden dar lugar a desgrazas, así como denuncia da Capitanía Marítima ao Concello por falta dos correspondentes permisos e autorizacións, con responsabilidades e sancións», sostiene Soliño.

Desde el PP tachan de «escandalosa» toda la tramitación alrededor del balizado de las playas, que empezó a ejecutarse a partir del 21 de julio. «En gobernos pasados e de todas as cores, empezaba a balizarse Rodeira en Semana Santa e a primeiros de xuño estaban todas as praias perfectamente balizadas», aseguran.

La evidente demora no es la única crítica porque a ello se unen algunas deficiencias que también resultan palmarias. «As boias están deitadas sobre o mar por falta de peso. Hai boias que non están aliñadas e faltan as corcheiras que delimitan os canais de entrada e saída», expone Soliño. Los populares apuntan que se emplearon «muertos» de hormigón procedentes de vallas de obra, que apenas llegan a los 30 kilos de peso, y por eso las balizas no están colocadas correctamente.

«Apareceron boias flotando e navegando pola metade da ría de Aldán ou nas praias por falta de peso nos ‘mortos’. E nalgúns casos as boias de Cangas foron rescatadas no medio da ría e desembarcadas nos portos de Bueu e Portonovo», relata Rafael Soliño, que añade que en alguna playa el canal de entrada para las embarcaciones «está enriba duns baixos de rochas», con el peligro que eso conlleva.

El contrato para el balizado de las playas de Cangas quedó desierto durante la primera licitación y en el siguiente proceso fue adjudicado a la empresa Ares, Servicios y Obras.