Muestra sobre el avance de las mujeres desde la dictadura

El Concello de Moaña inaugura este lunes 3, a las 13.00 horas la exposición fotográfica «Daquela non poderías», en la alameda. Recoge distintas actividades que las mujeres realizan en la actualidad con total normalidad pero que estaban vetadas para ellas durante la dictadura franquista.

La iniciativa del CIM, con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado, busca recordar la pelea para conseguir los avances en derechos. Las fotos son obra de Rosa González y los lemas explicativos de Montse Fajardo.