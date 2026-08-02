Moaña envía al Sergas el escrito previo a la denuncia por el PAC

En septiembre se dará por presentado el recurso contencioso administrativo del Concello de Moaña contra la Consellería de Sanidade por el presunto incumplimiento de la cláusula primera del convenio de colaboración entre el Sergas y el Concello de Moaña para la construcción del nuevo centro de salud. Entiende, el gobierno local, que se incumple la obligación de devolver el Punto de Atención Continuada a la villa toda vez que la nueva dotación abrió el 15 de junio manteniendo el PAC centralizado en Cangas.

Esta misma semana la alcaldesa, Leticia Santos, envío el requerimiento previo a la vía contencioso administrativa al Sergas, que tendrá todo el mes de agosto para proceder «a dar efectivo cumplimiento» a la mencionada cláusula del convenio y, en consecuencia, reintegre el servicio de atención continuada a Moaña hasta que se construya el Centro Integral de Saúde comarcal en los terrenos de A Rúa, en Cangas. En caso contrario estarían cumplidos todos los requisitos para la denuncia, según explican los servicios jurídicos municipales.

En el requerimiento se esgrime que el nuevo centro de salud «permanece cerrado por las noches y los fines de semana», lo que constituiría «un incumplimiento manifiesto del convenio».

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Se relata, asimismo, la fórmula elegida por el Sergas para la atención urgente en Moaña en la nueva dotación, con un médico y un enfermero de 15.00 a 22.00 horas de lunes a viernes y la ampliación a 24 horas del servicio de la ambulancia de soporte vital avanzado. Hace referencia, también, a la negociación iniciada en 2018 sobre un borrador que inicialmente dejaba fuera de Moaña los servicios de urgencias y odontología, lo que impedía al Concello firmar el convenio «porque reducía el nivel de servicio para los vecinos».