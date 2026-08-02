Moaña acoge hoy la Festa do Mexillón dentro de Días de Mar

El programa Días de Mar de Moaña ya está en marcha y hoy, desde las 12.00 horas, se celebra la Festa do Mexillón en la carpa instalada en el patio de Reibón.

Asimismo, este viernes las actividades arrancaron en los astilleros tradicionales de A Seara. No en vano, se inauguró la exposición fotográfica «Sentinelas da Costa», a cargo de la Asociación Olladas. Podrá visitarse hasta el 9 de agosto.

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La Asociación de Embarcacións Tradicionais Sueste presentó también su revista. Este lunes, además de la navegación en el galeón «Eliseo», Sueste proyecta en los astilleros el documental «O reto astrolabio».