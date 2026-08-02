O Rompeolas
El «mar negro» de la playa de Arneles
Los bañistas de la playa de Arneles, en O Hío, alertaron ayer de manchas negras sobre la arena y que llegaban con las olas. Especulaban sobre si tienen relación con la gran cantidad de embarcaciones de recreo que siempre fondean frente a este arenal y que ponen en alerta a los residentes en la ría de Aldán.
El feo recurso al insulto más bajo en redes sociales
Ya se sabe que las redes sociales, sobre todo mezcladas con la política, saca lo peor de cada uno. De todas formas, llevarse por los instintos más bajos para difundir insultos personales de lo más burdos no debería ser algo propio de personas adultas. En esta ocasión fue la edil de Moaña, Coral Ríos, la diana de un desagradable.
Empieza el caos de agosto en las carreteras
Llega agosto y la dificultad para aparcar en O Morrazo se multiplica, por si ya fuera poco. Además crecen las incidencias debido al intenso tráfico. Tengan precaución.
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