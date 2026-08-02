El «mar negro» de la playa de Arneles

Los bañistas de la playa de Arneles, en O Hío, alertaron ayer de manchas negras sobre la arena y que llegaban con las olas. Especulaban sobre si tienen relación con la gran cantidad de embarcaciones de recreo que siempre fondean frente a este arenal y que ponen en alerta a los residentes en la ría de Aldán.

El feo recurso al insulto más bajo en redes sociales

Ya se sabe que las redes sociales, sobre todo mezcladas con la política, saca lo peor de cada uno. De todas formas, llevarse por los instintos más bajos para difundir insultos personales de lo más burdos no debería ser algo propio de personas adultas. En esta ocasión fue la edil de Moaña, Coral Ríos, la diana de un desagradable.

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