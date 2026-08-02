Evacuada una vecina de la isla de Ons por una emergencia sanitaria

Una vecina de la isla de Ons tuvo que ser evacuada por motivos sanitarios durante la tarde de este domingo, después de recibir una primera atención por parte del servicio sanitario presente en la propia isla.

La intervención se activó de manera inmediata, siguiendo los protocolos establecidos para las situaciones de emergencia en entornos insulares. El personal del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia colaboró en la coordinación logística del operativo, prestó apoyo al equipo sanitario y preparó el punto de embarque para el traslado.

El Servicio Marítimo de Salvamento se encargó de transportar a la afectada hasta tierra firme y de garantizar su seguridad y estabilidad durante toda la travesía.

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La actuación se desarrolló de forma coordinada entre los diferentes servicios implicados, lo que permitió ofrecer una respuesta rápida y eficaz. El Parque Nacional agradeció el trabajo de los equipos participantes y reafirmó su compromiso con la atención a los vecinos y visitantes de las Islas Atlánticas.