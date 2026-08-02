Festival
Domaio ilumina la ría de Vigo a ritmo de música electrónica
El evento de Klubers se prolongó hasta la madrugada con 12 horas seguidas y la actuación de figuras internacionales del house
Fran G. SAs
Domaio fue, este sábado, la meca de la música electrónica en O Morrazo. No en vano reunió a varios de los nombres más reputados de la escena house internacional. El Klubers Festival propuso un diálogo entre electrónica y naturaleza en el mirador de A Fontenla, un balcón sobre la ría de Vigo. Dos escenarios contaron con actuaciones durante 12 horas consecutivas, desde primera hora de la tarde hasta que la madrugada ya estaba bien entrada.
Los que acudieron disfrutaron de nombres como el creador del denominado iberian sound, el madrileño Chus. Uno de los principales impulsores del latin tech, Anthony Godfather fue también uno de los nombres más esperados de la jornada. La nota europea la puso el alemán Kurd Maverick, que demostró por qué es el cerebro de remezclas para algunos de los artistas punteros de la música electrónica.
El segundo escenario contó con algunos de los nuevos talentos de la escena electrónica gallega. A lo largo de todo el evento se recorrieron vertientes del house como el depp tech, el afro house, o el tech house.
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