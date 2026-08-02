Comienzan los trabajos para rehabilitar el faro de Camoucos, al norte de la isla de Ons

Los trabajos para la rehabilitación de la torre baliza del faro de Camoucos, en las cercanías de la isla de Ons, ya están en marcha. Estos días se desplazó hasta la zona una plataforma flotante. La intervención está presupuestada en 1,5 millones de euros y consiste en el refuerzo de cimentación de la torre de modo que se garantice su estabilidad estructural, ya que está instalada en una zona muy expuesta a la acción del oleaje y el viento, así como la demolición y reconstrucción de parte de la estructura.

Mientras se prolonguen las obras se instalará un sistema de balizamiento provisional para mantener la función de señalización marítima y garantizar la seguridad en la navegación. La torre baliza de Camoucos es una de las principales señales marítimas de la ría de Pontevedra que, aunque vio la luz el 8 de abril de 1931, se encendió por primera vez dos años después, el 18 de octubre de 1933. Situada en la parte norte de la isla de Ons para señalizar unos peligrosos bajos rocosos, está dotada con una marca lateral roja de babor con un alcance de 10 millas. Próximamente, la Autoridad Portuaria de Marín tiene previsto en su Plan de Inversiones acometer la rehabilitación de otra de las torres baliza de la ría, la de Mourisca, en Beluso.