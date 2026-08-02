Cultura
Cangas cierra el ciclo de conciertos de bandas de música con Nova Lira de Moraña
D.García
El Ciclo Concertos de Verán 2026 que organizan la Banda de Música Belas Artes y el Concello de Cangas concluyó este fin de semana con la actuación de la Banda de Música Nova Lira, procedente de Moraña. Un concierto que se celebró en una abarrotada Praza da Constitución, en la entrada al casco histórico cangués.
Este ciclo musical constó de cuatro citas. La primera fue el 27 de junio con la Banda de Música Belas Artes y su Banda Escola, en la misma Praza da Constitución. La siguiente parada fue el 3 de julio, en el emblemático Cruceiro do Hío, con la Banda Belas Artes. El 25 de julio, aprovechando la festividad de Santiago, que es el patrón de Cangas, la banda ofreció un nuevo concierto en la Praza da Constitución.
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