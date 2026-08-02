La traída de Palmás-Costa recupera 80.000 litros y el lunes tendría el agua potable

La traída de Palmás-Costa, que desde el miércoles recomienda a sus 1.200 usuarios no utilizar el agua de la comunidad para beber, va recuperando poco a poco el nivel de caudal de su depósito. Este sábado por la mañana contaba con 80.000 litros, acercándose poco a poco a los niveles en los que se volvería a activar el sistema de cloración del agua.

Los gestores de la traída analizarán todo el fin de semana cómo se recupera el caudal manteniendo las restricciones de 500 litros por día a cada una de las viviendas conectadas. Una vez que descartaron cargar agua de la traída municipal con camiones cisterna, como se había planteado en un inicio, ahora esperan que las restricciones permiten ir subiendo el nivel.

El depósito, de casi 1 millón de litros de agua, había descendido hasta el 2% de su capacidad. La situación se atribuyó a un consumo excesivo e irresponsable por parte de algunos usuarios, pues tras analizar la red no se detectó ninguna fuga. Con niveles tan bajos el sistema de cloración no funciona.

La carga con agua de la traída general se descartó por recomendación de los técnicos, al desaconsejar mezclar las aguas de ambas redes por su distinta cloración, lo que no sería seguro.

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Durante el día, con el elevado calor del verano, el consumo sigue siendo muy alto. No en vano el viernes entraban en el depósito 11.000 litros por hora y se registraron picos de salida de hasta 13.000 litros. El embalse se abastece con 13 captaciones de manantiales y tres pozos.