Agosto arranca con nuevas quejas por los problemas de balizamiento en las playas y por barcos en zonas de baño de Cangas y Bueu

El balizamiento de las playas y la entrada de embarcaciones en las áreas reservadas al baño sigue generando quejas en puntos de Cangas y Bueu, donde fue necesaria la presencia la Guardia Civil y Policía Local a requerimiento de bañistas y socorristas.

En el caso de Cangas los problemas se localizaron a lo largo de la fila de boyas que delimitan las zonas de baño en Nerga, Viñó y Barra. Según explican usuarios, el viernes se «retranqueó» el balizado en Viñó, que se acercó más a la línea de playa. «Non sabemos as causas que motivaron este cambio, pero o feito é que provocou unha desaliñación das boias das tres praias», explican vecinos y bañistas.

Esta situación propició nuevos incidentes por el fondeo de embarcaciones en la playa de Viñó y durante la mañana del sábado acudieron agentes de la Guardia Civil tras recibir llamadas de los usuarios, que se advertían de la presencia de una lancha neumática fondeada dentro del área reservada para el baño.

Una persona nada en Viñó por fuera de la línea de boyas (a la dcha. de la imagen) y con una lancha dentro del área de baño. / Fdv

El desajuste en el balizado provocó que las personas que suelen nadar entre estas playas fuesen por dentro de la zona de protección en el caso de Barra y Nerga, pero por fuera de las boyas en el caso de Viñó. Una situación de la que algunos no eran conscientes y que suponía un peligro para su seguridad.

La señalización de las playas canguesas ha sido objeto de controversia en esta primera mitad del verano debido al retraso en la colocación de las boyas. En un primer momento el contrato quedó desierto y fue necesario acudir a una segunda licitación, que junto a los problemas para el suministro del material provocó que el balizamiento no comenzase hasta el 22 de julio. «Despois de chegar tarde para a súa colocación este novo desaxuste xera máis problemas nesta época do ano», lamentan usuarios de las playas.

Aviso a la Guardia Civil en Lapamán

En el caso de Bueu, este sábado se recibieron quejas desde Lapamán, uno de los arenales en los que ondea la bandera azul. Alrededor de las tres de la tarde los tripulantes de dos lanchas neumáticas desembarcaron en la orilla de la playa y las dejaron sobre la arena con intención de irse a comer. Los socorristas se dirigieron a ellos para apercibirles y explicar que no podían dejar las embarcaciones en la orilla. Finalmente, avisaron al 112 y la Policía Local de Bueu, que se encontraba en otro operativo, y hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil.

«La entrada fue correcta, a través del canal delimitado para las embarcaciones. Pero una vez que desembarcan los ocupantes las lanchas no pueden quedar varadas sobre la propia playa», explican desde el servicio de socorrismo y salvamento del Concello de Bueu.