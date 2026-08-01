El SonRías afronta su jornada más intensa tras una gran noche de fiesta en Bueu

El Festival SonRías Baixas de Bueu afronta este sábado su jornada más intensa de la edición de 2026, un día que incluirá entre otros los conciertos de Biznaga, La M.O.D.A. o el regreso de unos clásicos de este certamen como La Pegatina. Una recta final que viene precedida de otra gran noche de música y fiesta en el recinto de As Lagoas, donde el viernes actuaron Chiquita Movida, Barry B, Sobrazero, Ultraligera, Kike Varela y Silee y que se cerró con el nuevo espectáculo de Zahara, “RAVE”.

La segunda noche del festival bueués volvió a contar con miles de asistentes y un extraordinario ambiente. Una jornada que arrancó temprano con una sesión de Eme DJ en la Zona Gastro y que tuvo continuidad con la banda gallega Ulex, que actuó en el escenario Turismo Rías Baixas.

A partir de ese momento la música ya no paró hasta bien entrada la madrugada. Al escenario Xacobeo 2027 se subió Chiquita Movida, que dirigidos por Rayden, conectaron de inmediato con el público gracias a su energía, humor y actitud. Tras ellos llegó el turno de otra de las bandas gallegas emergentes con mayor proyección: Rager, con un concierto contundente y lleno de personalidad.

La jornada del viernes tenía entre los artistas más esperados a Barry B, que se ha convertido en una de las voces más destacadas del panorama nacional. El público coreó junto a él temas como “Yo pensaba que me había tocado Dios”, “Monster Truck” o “Quieres autodestruirte conmigo”.

El relevo lo tomó Sobrezero, con un repertorio indie-rock lleno de intensidad, canciones de impacto inmediato y con una fuerza que inundó el SonRías Baixas.

Los madrileños Ultraligera llegaron con sus guitarras afiladas y subieron los decibelios en el recinto de As Lagoas con temas como “Lapsus”, “Muerte en el hotel” o “La basura” y con los asistentes coreando las canciones de principio a fin.

El tramo final de la segunda jornada del SonríasBaixas llegó de la mano de los sonidos electrónicos de Kike Varela, una actuación que tuvo como uno de los momentos más destacados el estreno de una nueva canción junto al joven artista bueués Silee, un aunténtico fenómeno viral. Un tema que fue recibido con una gran ovación.

La gran "RAVE" de Zahara

El cierre fue para el nuevo formato de Zahara, “Rave”, una propuesta que rompe con la estructura de un concierto convencional para convertir cada actuación en una sesión continúa en la que la electrónica marca el pulso de principio a fin. Prácticamente sin pausa, la artista fue uniendo temas que cobraron una nueva dimensión, reinterpretadas para llevarlas a la pista de baile sin perder la carga emocional de su repertorio. Un espectáculo apoyado en una propuesta visual cuidada, en el que convivían electrónica, danza, intensidad y discurso.

La jornada de este sábado será la más larga del SonRías Baixas. La música comenzará a sonar a mediodía con una especie de sesión vermú en la que estarán Quinkillada y Coolnenas. La apertura de puertas por la tarde será a las 17.00 horas y a esa hora estarán Duendeneta Dilleis en la Zona Gastro. Luego será el turno de Alizza (18.10 h en el escenario Turismo Rías Baixas), Biznaga (19.00 h en el escenario Xacobeo 2027), Gara Durán (20.00 h en Turismo Rías Baixas), La M.O.D.A. (21.00 h en Xacobeo 2027), Mr.Kilombo (22.30 h en Turismo Rías Baixas), La Pegatina (23.30 h en Xacobeo 2027), Sonido Gallo Negro (01.00 h en Turismo Rías Baixas) y finalmente NDLR (01.50 h en Xacobeo 2027).