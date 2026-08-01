La petanca se adueña de la Alameda Vella para luchar contra el cáncer

La petanca exhibe músculo en Cangas este fin de semana al llenar la Alameda Vella en el VIII Campeonato Solidario Abierto de Petanca, que sirve para recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y colaborar así en financiar sus programas de ayuda a pacientes y familias.

Son 38 los equipos llegados desde distintos puntos de la provincia de Pontevedra, con lista de espera, los que iniciaron el campeonato, en los 14 campos habilitados. En la jornada del domingo se conocerán a los ganadores.