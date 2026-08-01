Mar de Moaña
Capturas de 9 kilos de pulpo en el Campeonato de Pesca Deportiva
Participaron hasta 20 embarcaciones y Francisco Lemos fue el pescador ganador
La ría de Vigo acogió durante toda la mañana de este sábado el XX Campionato de Pesca Deportiva Aferróns. Participaron unas 40 personas distribuidas en 20 embarcaciones que desde primera hora de la mañana trataban de hacerse con las mejores capturas.
Una vez en el muelle de A Mosqueira el pesaje constató que se habían capturado 9 kilos de pulpo, 8 de jurel, 6 de fanecas, 1 de pez porco, 3 kilos de rinchas y 4 kilos de choupas.
El ganador final fue Francisco Lemos. Le siguieron en el podio Juamma Pérez y José Juncal. Martín Herbello fue cuarto y David Paredes ocupó la quinta posición. Desde la organización destacan el incremento paulatino de la participación femenina.
Los competidores pudieron pescar entre el puente de Rande y las islas Cíes.
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