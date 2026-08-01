«La intimidad ya no existe, ni siquiera en nuestro refugio del hogar»

La Librería Miranda, en Bueu, estrena sus presentaciones literarias del mes de agosto con dos de los rostros más conocidos de la televisión: Roberto Leal y Sonsoles Ónega, que estarán acompañados por Manel Loureiro. La primera cita será este domingo a las 21.00 horas en la Praza Massó con el presentador de «Pasapalabra», un programa que desde principios del verabo pasó a llamarse «AlaZ» y con cambios en su estructura debido al contencioso con Mediaset. Roberto Leal responde a todas las preguntas relacionadas con el libro que presenta el Bueu, un «thriller» titulado «El sótano», pero con exquisita amabilidad declina hablar sobre todo lo que rodea al popular programa de televisión de Antena 3. «Sobre esto es la propia cadena quien ha de hacerlo», explica. El lunes será el turno de la también periodista y Premio Planeta Sonsoles Ónega, que presenta «Llevará tu nombre», también a las 21.00 horas en la Praza Massó. En caso de inclemencias meteorológicas los eventos se trasladarán al Centro Social do Mar de Bueu.

-Llega agosto, pero usted no parece que se vaya de vacaciones. Empieza el mes icónico del descanso estival con la presentación de su nuevo libro en Bueu de la mano de la Librería Miranda. Supongo que ya le han hablado de que esta localidad se ha convertido en un lugar de paso obligado para una gran cantidad de autores/as. ¿Cómo valora estas oportunidades de compartir y hablar sobre su faceta literaria con los lectores/as?

-El primero que me habló de Bueu fue mi querido Manel Lourerio. Lo hizo con tanto entusiasmo que cuando recibí el mensaje de Fernando Miranda, no me lo pensé. Ya había visto a muchos amigos pasar por allí y he de reconocer que me hizo mucha ilusión. Es la parte que más estoy disfrutando de esta nueva etapa, compartir tiempo y espacio con los lectores y amantes del género.

-Viene a Bueu con «El sótano», que no es su primer libro pero sí su primera novela después de varios títulos de recetas, un cuento dirigido al público infantil y otro entre humorístico y nostálgico sobre la televisión. ¿Cómo ha sido el proceso de enfrentarse y dar forma a su primera novela?

-Ha sido una aventura apasionante. Al ser mi primera novela es una historia que ya tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, por lo tanto, ha sido más trabajo de organización y disciplina que de encontrar el qué.

-No sé si a «El sótano» se le puede añadir esa frase de «basado en hechos reales», pero por lo que ya ha contado el embrión de la historia sí que es real y creo que incluso frecuente: las cartas que a veces recibimos en el buzón de nuestros domicilios y que están dirigidas a otras personas totalmente desconocidas.

-Así es. La verdadera semilla de la novela fue esa. Hace muchos años, cuando vivía con Sara, mi mujer, en una casa de alquiler siendo noviosrecibimos una serie de cartas en el buzón que no iban dirigidas a ninguno de los dos. Cartas de un señor al que, según podíamos ver sin necesidad de abrir ninguna (algo que es ilegal), la vida le iba bien. Eran cartas de diferentes bancos, seguros privados, tasaciones… En ese momento pensé en que si en lugar de a nuestra casa hubiesen llegado a las manos de un perturbado ¿qué habría pasado si hubiese despertado en él una curiosidad obsesiva por saber quién se escondía tras ese nombre y apellidos?

En mi caso el mejor premio como autor es que se rompa el prejuicio de «otro de la tele que escribe una novela». Todos aquellos que están dando la oportunidad, recordando que además del presentador de concursos, mi profesión es la de periodista, con más de 15 años trabajando en sucesos, ya es un premio maravilloso

-¿Somos conscientes de hasta qué punto nuestra vida privada puede ser vigilada y controlada y hasta perder ese adjetivo de privada?

-No, no lo somos. La intimidad como la recoge el diccionario de la RAE ya no existe. Incluso nuestro refugio más íntimo, nuestro hogar, ya no lo es. Vivimos aceptando y normalizando una serie de conductas que distan mucho de la protección de datos. Pensadlo. Hoy en día, en cualquier establecimiento comercial, te piden el móvil para enviarte la factura o hacerte socio del club de turno. Ese móvil lo decimos en voz alta con una cola de personas detrás sin pensar que, por qué no, alguno de ellos pueda estar interesado en quedarse con esos datos. Este es solo un ejemplo pero si lo pensamos con calma, hay muchos más. Los altavoces inteligentes por ejemplo que tenemos en el salón de casa. Las cámaras…

-En su faceta de periodista cuenta con algunos de los galardones más importantes del mundo audiovisual. ¿Como autor, cuál es el mejor premio que se puede recibir por parte de los lectores?

-En mi caso que se rompa el prejuicio de «otro de la tele que escribe una novela». Todos aquellos que están dando la oportunidad, recordando que además del presentador de concursos, mi profesión es la de periodista, con más de 15 años trabajando en sucesos, ya es un premio maravilloso.

El periodista Roberto Leal con uno de los Premios Iris que otorga la Academia de la Televisión. / José Oliva

-¿Ya tiene alguna propuesta para la adaptación de «El sótano» como serie o película? ¿Le gustaría formar parte de ese proceso si se llega a presentar la oportunidad?

-No pero me encantaría. Cuando la escribí pensé en ella llevada a la gran pantalla. Estoy seguro de que la adaptación funcionaría.

-De periodista a periodista, no puedo evitar preguntarle: ¿De dónde saca el tiempo e incluso las ganas para escribir después de un trabajo tan intenso y absorbente como un concurso en la televisión?

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-Afortunadamente, Pasapalabra y el resto de programas que hago en Antena 3 no coinciden en el tiempo. Aunque el programa se emita de lunes a viernes, las grabaciones de Pasapalabra me llevan solo dos días en semana y el resto de programas como El Desafío, son tres meses al año. Puedo organizarme bien. Es cuestión de ser disciplinado y eficiente.