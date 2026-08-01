Alerta en los comercios de Moaña por varios intentos de estafa al exigir pagos a través de Bizum por falsos pedidos

Alerta entre los responsables de comercios, supermercados y distintos negocios en Moaña. Y es que varios de ellos habría recibido llamadas en los últimos días exigiendo el pago a través de Bizum para la entrega de pedidos de mercancía que nunca se realizaron. Los comerciantes se están avisando entre ellos a través de grupos de Whatsapp. Al menos en uno de los casos lograron su objetivo al conseguir el pago. Se trata del estanco de A Xunqueira, cuyos responsables pusieron ya la pertinente denuncia en manos de la Guardia Civil para que realice las pesquisas. Se desconoce la cuantía exacta del dinero estafado, que rondaría los 1.000 euros. El mismo negocio había sido objeto de un atraco a punta de pistola en octubre de 2024.

Comerciantes consultados reconocen estos intentos de estafa y temen que los estafadores tengan controlados los negocios y sepan en cuáles de ellos hay trabajadores nuevos, con poca experiencia en el establecimiento, lo que facilitaría que cayesen en la trampa de pagar por un pedido que nunca se realizó.