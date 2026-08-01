Deporte y arte urbano en Cangas

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, visitó en Cangas la nueva intervención artística realizada por la ilustradora y muralista gallega Tamara Baz, en la pista de baloncesto de la Alameda Nova, espacio que acogerá el Torneo de Baloncesto 3x3 de Cangas los días 1 y 2 de agosto. La edil Dolores Hermelo acompañó a Merelles.

La judicialización de la política

Lo que nunca quiso el BNG, de lo que escapó siempre, fue de judicializar la política. Siempre consideró que no era una estrategia adecuada y que entrañaba peligros, como se está demostrando que ocurre. En alguna ocasión, el poder judicial, presuntamente, suplanta al poder político, o lo intenta, por lo menos. Y a Cangas también llegó esta moda. PP y AV decidieron acudir a la Justicia y denunciar ante Fiscalía posibles anomalías en el tema del cibeartaque. El PSOE decidió denunciar el ataque en redes del Partido Popular. Porque no todo es libertad de expresión lo que se vende como tal.

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La dichosa cláusula de confindencialidad

Dicen que es porque hay firmado un acuerdo de confidencialidad, de ahí que no sepamos, a estas alturas, los grupos estrellas de las Fiestas de Cristo. Esos que van a cambiar el rumbo de los festejos. Antes no había esas cosas. Se anunciaba y punto.Pero ahora resulta que la planificación de un concierto depende de otros muchos. Esperemos que la espera valga la pena.